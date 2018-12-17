Yazdığı Oyunla Gündeme Gelen Yılmaz Morgül Kimdir?

Kendi yazdığı tiyatro oyunu 'Herkes Gülmek İster' ile gündeme gelen ünlü sanatçı Yılmaz Morgül'ün hayatı merak konusu oldu. Bir dönem cilt kanserine yakalanarak Amerika'da tedavi gören Yılmaz Morgül'ün tüm bilinmeyenleri haberimizde..

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak doğdu. Müzik ile iç içe büyüyen Morgül'ün babaannesi ud, babası İbrahim Bey ise tulum çalıyordu. Morgül, 7 yaşındayken babası vefat etti.

OKULA HAYATI BOYUNCA ŞARKI SÖYLEDİ

Yılmaz Morgül sırasıyla İshakağa İlkokulu, Ziya Ünsel Ortaokulu, Ferit İnal Lisesi, Kadıköy Belediye Konservatuarı'nda eğitim aldı. Eğitim hayatı boyunca müsamerelerde şarkılar söyleyen Morgül, korolorda ve tiyatro oyunlarında yer alarak ses yeteneğini henüz o yıllarda göstermeye başladı. Morgül, 11 yaşındayken Yurdaer Doğulu Müzik Merkezinde müzik eğitimi almaya başladı. Üsküdar, Kalamış, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy Musikî Cemiyetleri'nde de eğitim alan Morgül, kendini sahnelere hazırladı.

ASSOLİST OLARAK SAHNEYE ÇIKMAYA BAŞLADI

Yılmaz Morgül, ilk olarak 1988 yılında Adana Divan Otel'de assolist olarak sahneye çıktı. "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında çıkaran Morgül 1996 yılında çıkardığı ikinci albümünde Orhan Gencebay'ın "Dertler Benim Olsun", Cengizhan Altuntaş ve Mehmet Ilgın'ın "Ağlama Değmez Hayat"ını kendine has tarzıyla yeniden seslendirdi.

BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

Yılmaz Morgül, 1994 yılında "Elveda İstanbul" şarkısıyla şöhret kazandı. Tüm Türkiye'nin kendisini tanımasını sağlayan Gökkuşağı isimli bir programın da sunuculuğunu yaptı Yılmaz Morgül. 1997 yılında çıkardığı Üçüncü albümü "Masum Yalanlar"da çıkış parçası, "Her Kuşun Eti Yenmez" isimli Serdar Ortaç şarkısı oldu.

ULUSLARARASI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Yılmaz Morgül, 1997 yılında Avustralya'nın Brisbeyn şehrinde 32 ülkenin katılımıyla düzenlenen Güney Pasifik Şarkı Yarışmasına "Uluslararası Star" olarakkatılıp "En İyi Yorumcu" ödülü aldı. Yılmaz Morgül, Levent Kırca ve Oya Başar ile birlikte Olacak O Kadar TV"de bir yıl çalıştıktan sonra Olay TV'de "Yılmaz Morgül Şov" isimli bir program yaptı.

CİLT KANSERİNE YAKALANDI

Yılmaz Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerka'da tedavi gören Morgül, zorlu bir tedavinin ardından sağlığına kavuştu. O yılları şöyle anlatıyor Morgül, "Bu hastalık Allah'tan geldi, şifasını da Allah verecek diyordum. Her hastalığın ayeti var. Beş yıl onları okudum. Sürekli kendimi telkin ettim. 'Sen çok iyi olacaksın, muhteşem olacaksın' dedim. Bir ara kemoterapi tedavisi gördüm. Saçlarımın bir bölümü döküldü, vücudumun derisi soyuluyordu artık. 1996-2000 yılları arasında durumum çok ciddiydi. Ama Allah'ın izniyle gücümü kaybetmemeye çalıştım ve hastalığımı yendim"

SURVİVOR'DA YARIŞTI

2016 yılında 52 yaşındayken Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışmasına katılan Yılmaz Morgül yarışmaya veda etmişti.