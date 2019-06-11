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Büro Memur-Sen Hakkari Şubesi üyeleri, Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nda yer alan Adalet Bakanlığında zabıt katibi olarak görev yapan memurların kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki gösterdi.Büro Memur-Sen Hakkari Şube Başkanı Orhan Temel, Memur-Sen İl Başkanlığı'nda bir araya gelen üyeler adına yaptığı açıklamada, zabıt katibinin tek yükselme yolu olan yazı işleri müdürlüğü sınavının kaldırılmasının öngörüldüğünü ifade etti.Yazı işleri müdürlüğünün görevde yükselme usulü ile değil, hukuk eğitimi almış olanların öncelikle sınavla girebildiği meslek haline dönüştürüleceğini savunan Temel, şöyle konuştu:"Adalet Bakanlığı personelleri olarak yapılan bu açıklamayı üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız. Yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dosyaların tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin gözardı edilmesi, mesleki tecrübeye sahip olmayanların sınava tabi tutularak kurum dışından mahkeme birimlerine Yazı İşleri Müdürü atanması iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağı gibi personel arasından çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır."Temel, zabıt katiplerinin kariyer umudu olan görevde yükselme sınavı yoluyla elde edilen Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına avukatların ya da diğer kurumlardan memurların atanmasını sağlayacak düzenlemeden vazgeçilmesini talep ettiklerini belirtti.