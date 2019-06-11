Şanlıurfa
'da bir araya gelen Büro Memur-Sen
Şubesi üyeleri, Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nda yer alan Adalet Bakanlığında zabıt katibi olarak görev yapan memurların kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki gösterdi.
Türk Büro-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Fethi Akbulut, kent merkezindeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nın kamuoyuyla paylaşıldığını ifade etti.
Taslağı inceleyip özellikle Adalet Bakanlığı çalışanlarını ilgilendiren kısımları tespit ederek değerlendirmeler yaptıklarını aktaran Akbulut, doğrudan yazı işleri müdürü kadrosuna atama durumunun gözden geçirilmesini ve kalem işlerinde tecrübeli, liyakatli ve kariyer ilkesine uygun olan görevde yükselme sınavı ile atamaların yapılmasını istediklerini söyledi.
Yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde mesleki tecrübeye sahip ve dosyaların tozunu yutan çalışanların emeklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Akbulut, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanlığı personelleri olarak paylaşılan bu taslağı üzüntüyle karşılıyoruz. Mesleki tecrübeye sahip olmayanların dışarıdan sınava tabi tutularak adliye birimlerinde yazı işleri müdürü olarak atanması, iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olabileceği gibi personel arasında da çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracağı kanaatindeyiz. Adalet çalışanları olarak hakkımız olan görevde yükselme sınavı ile elde ettiğimiz yazı işleri müdürlüğü sınavı ile ilgili olarak güncelleme yapılıncaya kadar Türkiye
genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapmaya devam edeceğiz."
Kaynak: AA
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