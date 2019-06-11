Yazı işleri müdürlüğü sınavının kaldırılmasına tepki

Büro Memur-Sen Adıyaman
Şubesi üyeleri, Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nda yer alan Adalet Bakanlığında zabıt katibi olarak görev yapan memurların kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki gösterdi.
Büro Memur-Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Kadir Özşahin, Adıyaman Adliyesi girişinde toplanan adliye personeli adına yaptığı açıklamada, yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dosyaların tozunu yutan çalışanların emeklerinin gözardı edildiğini önü sürdü.
Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nın birçok açıdan yenilik getirdiğini ifade eden Özşahin, öte yandan hakları olan görevde yükselme sınavının ellerinden alınmak istendiğini, yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakları olan bu pozisyona ortakçı yapılmak istendiğini savundu.
Ellerinde dövizlerle slogan atan grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Kaynak: AA
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