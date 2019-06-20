20.06.2019 11:10
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Yazıcı ailesinin mutlu günü

Yazıcı ailesinin mutlu günü

Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görev yapan Bülent Yazıcı'nın Kızı Merve Yazıcı hayatını Erol Kanar ile birleştirdi.

Erzurum ValiliğiBasın veHalkla İlişkilerMüdürlüğünde görev yapan Bülent Yazıcı'nın KızıMerve Yazıcıhayatını Erol Kanar ile birleştirdi.

Akşam saatlerinde başlayan düğüne, Erzurum ValisiOkay Memiş, Karayolları Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ,YakutiyeBelediye Başkan Vekiliİhsan Karabulutve davetliler katıldı.

Gelin ve damadın düğün salonuna girmesiyle birlikte başlayan programda ilk olarak nikah merasimi yapıldı. Nikah şahitliğini yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, evlilik cüzdanını Merve Kanar'a vererek, genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Davetlilerin önemli bir ana şahitlik ettiğine dikkat çeken Vali Memiş, "İki gencimiz hayatlarının en önemli günlerinden birini yaşıyor. Bu güzel günde genç çiftlerin mutluluğunu paylaştığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerimizin birlikteliği daim olsun. Allah huzur içerisinde vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasıp etsin" dedi.

Nikah sonrasında Vali Memiş, genç çiftlere hediyelerini takarak, düğün programından ayrıldı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Merve Yazıcı,Halkla İlişkiler,Güncel

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