Yazıcı: "Mutlu Marmarisli, Mutlu Turist Demek, Mutlu Turist İse Marmaris'in Tanıtımı Demek"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkanı Adayı Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına devam ediyor.Marmaris'te mahalli idareler seçimlerinin en güçlü adaylarından Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Selimiye seçim irtibat ofisi açılışını yaptı Yazıcı kendisine eşlik eden eşi Gül Yazıcı ve Meclis üyeleri Süleyman Eroğlu, Mustafa Karacan, Melih Eriş, Elmas Uludoğan Bozkır, Ayşe Taşar, Dr. Osman İrez, Mesut Yılmaz ve partililer ile beraber Selimiye girişinde anayoldan seçm ofisine kadar yürüyerek yoldaki vatandaşlarla, esnafla selamlaştı ve hatırlarını sordu. Melda Başçakır isimli vatandaşın yolda daveti üzerine işlettiği El işleri atölyesine de uğrayan Yazıcı; "Hem Marmaris'te hem de köylerde yaptığınız işlerin, göz nurunuzun, verdiğiniz emeklerin karşılığını alabileceğiniz pazar yerleri yapacağız. Aynı zamanda sanatçılar sokağımızda da kurulacak stantlarda kadınlarımızın el işlerini satabileceği sabit mekanlar yapacağız." açıklamasını yaptı.Büyük bir kalabalığın olduğu Seçim irtibat bürosuna doğru ilerleyen Serkan Yazıcı ve ekibini Selimiye Muhtarı Şenol Deniz yolda karşıladı. Özellikle yaşlıların ve gençlerin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Yazıcı, açılış öncesi isteyenlerin hatırını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Açılışta yapılan konuşmalarda ilk söz alan İçmeler eski Belediye Başkanı ve Meclis kontenjan üyesi Zeki Eren;" Seçim yaklaşıyor, Selimiye'deki değerli dostlarımdan çok iyi düşünmelerini istiyorum. Serkan Başkanın herkesi kucaklayan biri olduğuna inandığım ve bunu gördüğüm için yanında yer alıyorum. Hizmet açısından adaletli bir hizmet vereceğini biliyorum. Seçimlerin hepimize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum." dedi. Daha sonra konuşan Marmaris Belediyesi Eski Başkanı Rahmetli İsmet Karadinç'in oğlu ve Meclis üyesi Mehmet Karadinç ise köylerde yaşayan vatandaşların çok az şeylerle bile memnun olabildiğini dile getirerek;" Sizden bir tek şey istiyorum. Hayallerinizi, isteklerinizi yukarıya taşıyın. Bu sizin hakkınız" diyerek sözü Meclis Üyesi Bestami Şinik'e devretti. Şinik ; " Selimiye yaklaşık 30 yıldır benim köyüm. Çocuklarım yüzmeyi burada öğrendiler, mesleğimle ilgili ilk burada hizmet verdim. Şimdi sizden farklı bir talepte bulunuyorum. Lütfen sizlere dağıttığımız proje kitapçıklarımızı okuyun. Kararınızı iyice düşünün ve size en yararlı olacak kişiyi seçin." Şeklinde konuştu."Marmaris, 5 yılda rakiplerinin önüne geçecek"Son konuşmacı olan Serkan Yazıcı yaptığı kısa konuşmanın ardından açılışa katılanların sorularını yanıtladı. Sorulara toplu yanıt veren Yazıcı;" Belediyeden en ufak bir iş isteyeceğinizde Marmaris'e gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu sadece Selimiye için değil, diğer köyler için de geçerli. Bunun için ufak tefek işlerin sizin tarafınızdan yapılabilir hale gelmesi için bir sistem oluşturacağız. Böylelikle küçük masraflarınızı kendiniz karşılayabileceksiniz. Seçildiğimde yapılan işleri takip etmek için her ay sizi ziyaret edeceğim. Elektrik, su, kanalizasyon konusunu soruyorsunuz. Bunları yapacağım diye konuşmak bile aslında yanlış, çünkü zaten Belediyenin asli görevi, bu hizmetlerin yapmak ve denetlemektir. O yüzden bunları yapılacak olarak sayabilirsiniz. Bunun dışında sokak lambalarını sensörlü ve güneş enerjisiyle çalışacak hale getireceğiz. Spor ve düğün salonu talebiniz var. Bunun için çok amaçlı bir salon yapacağız. Buradaki halk mutlu olursa, gelecek turistimizde mutlu olur. Bu da Marmaris'in tanıtımı demektir. Bu zincirleme bir olaydır. O yüzden önce halkımı memnun etmek için çalışacağım. Projelerimizin hepsi de Marmaris'in daha kaliteli gelişmesi ve güzelleşmesi üzerine hazırlandı. 12 ay turizm diyorum. Bakın geçen ay otelim doluydu. Bu ay da aynı şekilde dolu. Düşünün lütfen, kendi imkanlarıyla otelini tam sezon dolu tutan biri, Belediyenin imkanlarıyla kimbilir neler yapar? Size söz veriyorum, Marmaris 5 yıl içinde rakiplerinin önüne geçecek" dedi.Yazıcı son sözlerini söylerken açılışa gelen vatandaşlardan bir kadın" Projeleriniz bize çok umut veriyor. Marmaris sizinle çok şey kazanacak Allah yardımcınız olsun." şeklinde yanıt verdi. Alkışlar arasında biten konuşma sonrasında Serkan Yazıcı eşi Gül Yazıcı, Meclis üyeleri ile seçim irtibat ofisinin kurdelesini keserek açtı. - MUĞLA