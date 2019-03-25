Yazıcı: "Türkiye Muhalefeti Açısından Üzüntü Verici"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'yi eleştirerek "Vizyoner tarafları yok. 'Türkiye'yi nereye taşıyacaklar, nereye taşımak istiyorlar?' Böyle bir kaygı taşımıyorlar. Muhalefet açısından, Türkiye muhalefeti açısından üzüntü verici." dedi.Yazıcı, seçim çalışmaları için geldiği Güneysu ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı, Belediye Başkanı Halil Turan ve partisinin belediye başkan adayı Rıfat Özeri ile görüştü.Yazıcı, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki gün önce Artvin'de miting düzenlediğini hatırlattı.Kılıçdaroğlu'nun mitingde, AK Parti döneminde yatırım yapılmadığı yönündeki açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Yazıcı, "Geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Demek ki gözlerine perde inmiş. Hiçbir şeyi görmüyor. İlginç. Bu ciddi olamaz. Biz de konuşmalarını duyduk ama 'Taklit mi yapıyor.' diye düşündük. Bunu söyleyen kişinin Türkiye'de hiç yaşamamış, hiçbir şey görmemiş kişi olması gerekir. Bu kadar yok saymak, görmezden gelmek izah edilebilir değil." diye konuştu.Yazıcı, CHP'nin projelerle hiçbir zaman alakası olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Vizyoner tarafları yok. 'Türkiye'yi nereye taşıyacaklar, nereye taşımak istiyorlar?' Böyle bir kaygı taşımıyorlar. Muhalefet açısından, Türkiye muhalefeti açısından üzüntü verici. Demokrasilerde muhalefet iktidarın alternatifi olur. Olması gerekir. Daha donanımlı, vizyoner, daha projeci olması lazım. Projeci olmak için de olanları görmek gerekir. Eksiği varsa onu tamamlama noktasında veya ihtiyaç olan konularda, daha farklı konularda milletin hizmetine sunma kaygısı ve derdi taşımaları gerekir. Maalesef bundan yoksunlar."Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu Artvin'de, dünyanın en fazla önem verdiği enerji alanında Türkiye ve dünya ölçeğinde devasa barajlar yapıldığına işaret eden Yazıcı, "Hiç olmazsa orada söyleme. Çık bir dağın tepesine, orada söyle. 'Burada bir şey yok.' de. Deriner Barajı dünya ölçeğinde. Yusufeli Barajı yapılıyor. Borçka, Muratlı var. Barajlar bölgesi. Çok büyük katkı sağlıyor. Ulaşım bakımından baktığımızda, nereden gittiğini bilmiyorum. Yine Türkiye için önemli olan Cankurtaran Tüneli orada yapıldı." dedi.Yazıcı, Artvin'de tren vagonları gibi dizili tüneller olduğuna işaret ederek, "Bu güvenlik amacı ile yapılmıştır. Bu AK Parti'nin coğrafyaya, insana kaliteli hizmet sunmak için vurduğu mühürdür. Bunu adam görmüyorsa ben 'Geçmiş olsun.' derim. Allah şifa versin." ifadesini kullandı." Seçilme koşulları taşıyan her partinin seçime girme hakkı var"Yazıcı, bir gazetecinin "CHP'nin belli bölgelerde DSP'nin adaylarına çekilmesi yönünde telkinlerde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:"DSP'nin kendilerinden oy aldığını gördüler yaptıkları ölçümlerde. Hiç kimsenin kimseye 'Aday ol veya çekil.' deme lüksü olmadığını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti seçilme şartlarına haiz herkesin aday olma hakkı var. Seçilme koşulları taşıyan her partinin seçime girme hakkı var. Hak hukuk ölçeğinde pozitif normlar açısından baktığımızda insanların 'Birine gir, birine girme' demelerinin çok anlamlı olduğu kanısında değilim ama CHP'nin, özellikle DSP'lilere 'çekilin' şeklindeki tazyiki veya baskısı oy bölüşümünü önlemeye dönüktür. Başka bir izahını bulamıyorum."Yazıcı, ardından ilçede esnafı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.