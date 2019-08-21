Haberler» Güncel» Haber

"Yazıcıoğlu" Muhsin Dağı'nda anılacak

Kahramanmaraş'ta kurulan Muhsin-i Tavır Derneği, merhum BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını anmak için 24-25 Ağustos'ta Muhsin Dağ'ında etkinlik düzenleyecek.

21.08.2019 16:30
Kahramanmaraş'ta kurulan Muhsin-i Tavır Derneği, merhum BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını anmak için 24-25 Ağustos'ta Muhsin Dağ'ında etkinlik düzenleyecek.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan Muhsin-i Tavır Derneği adına açıklama yapan Fatih Sultan Mehmethan Öksüz, "Yeni bir çağın eşiğinde olan dünyaya "Yeni Dünya Düzeni" getirmek isteyenlere dur diyebilecek olanlar, hormonsuz ve katkısız Anadolu çocukları olacaktır. Yarın artık bugündür ve harekete geçmek için bugünden tezi yoktur. Küfrün, riyanın, ahlaksızlığın başını alıp gittiği, kendi çocuklarımıza bizimkinden daha kötü şekilde kalması muhtemel görünen gezegenimizde yeniden Türk-İslam Medeniyeti'ni kurmak zorundayız. Farklılıklarımızı zenginlik addederek Muhsin-i Tavrın oluşacağı zemini kurmaya azmettiğimizi beyan ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:06   Hakkari- Van karayolunda kaza: 2'si ağır 6 yaralı
18:06   "Kız Kardeşler" Saraybosna'da izleyiciyle buluştu
18:05   Filipinler'de "dang" hummasından 807 kişi hayatını kaybetti
18:05   İdlib'de hava saldırıları nedeniyle göç başladı
18:04   Yaralıya ilk müdahaleyi polis ile gazeteciler yaptı
18:03   Ahi sofrası yemek yarışmasının 8.'si düzenlenecek
18:02   Zonguldak'ta aniden bastıran sağanak yağmurda araçlar yolda kaldı