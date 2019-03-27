Yazıcıoğlu sevgisi salona sığmadı

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Yazıcıoğlu sevgisi salona sığmadıBBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İHA muhabiri İsmail Güneş vefatlarının 10. yılında anıldıSİVAS - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 10 yıl önce seçim çalışmaları sırasında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İHA muhabiri İsmail Güneş Sivas'ta düzenlenen programla anıldı.Salona giremeyen vatandaşlar için kültür merkezinin içerisinde platform kuruldu. Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu yaşamlarını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki eski BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, dönemini belediye meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya, Gazeteci İsmail Güneş ve Pilot Kaya İstektepe'yi anma etkinlikleri kapsamında BBP Sivas İl Teşkilatları tarafından 'Şehitlerimizi Birlikte Anıyoruz' programı düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Anma programı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken bazı vatandaşlar merdivenlerde oturmak zorunda kaldı. Salona giremeyen vatandaşların programı izlemeleri için kültür merkezinin içerisinde platform kuruldu. Anma programında konuşan BBP İl Başkanı Uğur Bulut, "Muhsin başkan o ülkücülerin koca reisi Alperenler'in lideri adıyla müsemma Muhsin idi. O Muhsin'di Allah'ın sevdiği insanlardan insan edenlerdi. O emredildiği gibi dost doğru oldu, dost doğru yaşadı. Bunu bildi bunu seçti" dedi. BBP Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp ise, "10 yıldır Muhsin başkanı anlatmaya çalıştım ama bu bana hep zor gelmiştir. 35 yılımız beraber geçti. Kendileri ocak genel başkan yardımcısıyken ben Sivas imam hatibi yeni bitirmiştim. O günden beri yolumuz hiç ayrılmadı. Parti içerisinde verdiği mücadelede, partiden ayrıldığı süreçte hep beraber olduk. İyi ki böyle yapmışım. Buna şükrediyorum. Düzgün bir adamın yanında durmak büyük bir şerefti. O bizim gençlik yıllarımızdan itibaren hem ağabeyimiz, hem liderimiz hem de genel başkanımızdı. İlerleyen yıllarda kendisiyle iş ortaklığı yapmakta nasip oldu. Ağabeylik yaptı bize 15 yaşında Şarkışla Genç Ülkücüler teşkilatı ve bir derneğimiz vardı orada yöneticilik yaptı yaşının üzerinde bir olgunluk, performans gösterdi. Lise talebesiyken yaptı bunları dolayısıyla böyle dava adamları bir ülkenin ve milletin geleceği açısından çok önemlidir, çok da kolay yetişmiyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından Çanakkale Savaşı'nı anlatan piyes sunuldu. İlahilerin söylendiği anma programı semazenlerin gösterisiyle sona erdi. Programda bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.