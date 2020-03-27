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Yazıhan'da dezenfektana ağırlık verildi

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:05
Yazıhan'da dezenfektana ağırlık verildi
Malatya 'nın Yazıhan ilçesinde dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yazıhan Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor. Yeni korona virüs salgınının Türkiye 'de de görülmesinin ardından Yazıhan Belediyesi bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından toplu marketler, ticarethaneler, ulaşım araçları, cadde ve sokaklar, meydanlar, parklar, otobüs durakları, çocuk oyun alanları gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarla kurumlarda dezenfekte çalışmalarına da aralıksız devam ediliyor.

Dezenfekte çalışmalarını yerince inceleyen Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, "Bu mücadeleye toplum olarak hep birlikte mücadele vermemiz gereken bir toplumsal mücadeledir. Yaşlısı ile genci ile kısaca top yekün toplumumuzla birlikte vereceğimiz bir mücadeledir. Allahın izni ile bu illetten bu ruhla bu gayret ve samimiyet ile başaracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın yeter ki Cumhurbaşkanımızdan, Bakanlarımızdan ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan duyurulara itibar edelim ve o doğrultuda hareket edelim bu kapsamda yaşlılarımız evlerinden dışarı çıkmasınlar bütün ihtiyaçlarını karşılamak için yeteri kadar ekibe sahibiz ve bu ekip her zaman onların hizmetinde olacaktır ve olmaya da devam edecektir. Bu gün İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı evinde ziyaret ederek onlara maske, eldiven, dezenfekte ve temizlik malzemelerini takdim ederek ev kalmaları dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunarak bütün ihtiyaçlarını tarafımıza bildirdikleri anda çözüme kavuşturacağımız bilgisini vererek onların rahat ve huzur içerisinde evde kalmalarını sağladık" dedi.

Başkan Öztürk "Ülke genelinde yürütülen korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında Yazıhan Belediyesi olarak dezenfektan çalışmalarımızı en etkin şekilde sürdürüyoruz. Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda bu illetten kurtulana kadar bu yaşam biçimine entegre olmalıyız. Fiziksel temastan kaçınma, sosyal mesafeyi koruma, kalabalık ortamlarda bulunmama ve hijyen kurallarına uyma noktasında azami dikkat etmemiz gerekiyor. Hep birlikte bu kurallara uyduğumuz sürece inanıyoruz ki bu zor günleri atlatacağız" şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Malatya, Yazıhan, Güncel

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