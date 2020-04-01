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Yazıhan'da Trabzon Hurması Bahçesi kuruluyor

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, Trabzon Hurması Kapama Meyve Bahçesi tesis ediliyor.

01.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:24
Yazıhan'da Trabzon Hurması Bahçesi kuruluyor
Malatya 'nın Yazıhan ilçesinde, Trabzon Hurması Kapama Meyve Bahçesi tesis ediliyor.

Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Tanrıverdi, proje hakkında bilgi verip, "Tarımsal üretimde devamlılığı sağlamak için Yazıhan İlçemizde Meyveciliği Geliştirme Projesi Kapsamında Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Yazıhan Belediyesi ile ortaklaşa Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DAP) sunulan proje ile Trabzon Hurması Kapama Meyve Bahçesi tesis edilmektedir" ifadelerini kullandı. Tanrıverdi, "Proje alanı 179 dekar alan olup, bahçe tesisinin proje maliyeti 317 bin 572 TL' dir. Bunun yüzde 70'ini DAP idaresi yüzde 30'unu Yazıhan Belediyesi karşılamaktadır. Proje alanında bin 300 adet Rojo Brillante, 3 bin adet Hachiya çeşitleri olmak üzere toplam 4 bin 300 adet Trabzon hurması dikimi yapılmaktadır. Bu projenin uygulanması ile meyve yetiştiriciliğinde ülkenin ve bölgenin önümüzdeki yıllardaki hedefi, yüksek kaliteli, pazarlamaya uygun, hastalık ve zararlılardan ari, meyveleri hem kendi vatandaşlarımızın gereksinimlerini bol bol karşılayacak hem de dış pazarlara satılabilecek miktarlarda yetiştirmek, bunlarda devamlılık sağlamak, ekolojik olanaklar içinde değişik zamanlarda yetiştirilen ürünler olduğu takdirde iç ve dış pazarlarda marka olmak mümkün olacaktır. Ayrıca bölgede alternatif bir ürün olarak, bölge halkına örnek teşkil edecektir" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Yazıhan, Trabzon, Güncel
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