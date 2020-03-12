Yazıhanelerde 'koronavirüs tatili' kuyruğu
Yazıhanelerde 'koronavirüs tatili' kuyruğu Çanakkale'de, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan toplantı sonrası alınan koronavirüs kararları doğrultusunda okulların tatil olduğu haberini alan üniversite öğrencileri, otobüs yazıhaneleri önünde uzun...
12.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:20
Yazıhanelerde 'koronavirüs tatili' kuyruğu
ÇANAKKALE - Çanakkale 'de, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan toplantı sonrası alınan koronavirüs kararları doğrultusunda okulların tatil olduğu haberini alan üniversite öğrencileri, otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tüm dünyada etkisi her geçen gün artmaya devam eden koronavirüs, insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; ilk, orta, lise ve üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren tatil edileceği kararını açıklamasından kısa bir süre sonra yüzlerce öğrenci, Çanakkale kent merkezinde bulunan İskele Meydanı'ndaki otobüs yazıhaneleri önünde yaklaşık 500 metrelik kuyruk oluşturdu.Çanakkale'de saatlerdir ailelerinin yanına dönmek ve otobüs bileti almak için bekleyen öğrencilerin otobüs firmalarından gelecek ek sefer tarifeleri için umutlu bekleyişleri sürüyor. Öğrencilerin yoğun talebi sonrası bazı otobüs firmalarının internet siteleri çöktü. Otobüs yetiştirmekte zorlanan firmalar, tüm sefer programlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Yazıhane önlerindeki yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE - Çanakkale 'de, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan toplantı sonrası alınan koronavirüs kararları doğrultusunda okulların tatil olduğu haberini alan üniversite öğrencileri, otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tüm dünyada etkisi her geçen gün artmaya devam eden koronavirüs, insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; ilk, orta, lise ve üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren tatil edileceği kararını açıklamasından kısa bir süre sonra yüzlerce öğrenci, Çanakkale kent merkezinde bulunan İskele Meydanı'ndaki otobüs yazıhaneleri önünde yaklaşık 500 metrelik kuyruk oluşturdu.Çanakkale'de saatlerdir ailelerinin yanına dönmek ve otobüs bileti almak için bekleyen öğrencilerin otobüs firmalarından gelecek ek sefer tarifeleri için umutlu bekleyişleri sürüyor. Öğrencilerin yoğun talebi sonrası bazı otobüs firmalarının internet siteleri çöktü. Otobüs yetiştirmekte zorlanan firmalar, tüm sefer programlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Yazıhane önlerindeki yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yazıhanelerde 'koronavirüs tatili' kuyruğu
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