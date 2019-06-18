18.06.2019 17:09
Haberler» Güncel» Haber

Yazıhüyük kasabasını sel vurdu

Yazıhüyük kasabasını sel vurdu

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük Kasabasında sağanak yağmur ekili arazilerde sele neden oldu.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük Kasabasında sağanak yağmur ekili arazilerde sele neden oldu.

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında sele neden oldu. Belde merkezinde herhangi bir sel yaşanmazken özellikle ekili arazilerde yaşanan sel sonrasında çiftçilerin ekinleri büyük oranda zarar gördü. Yazıhüyük Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Kasabamızda gök gürültülü sağanak yağışlar ekili arazilerde sele neden olmuştur. Şuan bölgede başta Belediye ekiplerimizin yanı sıra DSİ personelleri çalışmalarına devam etmektedir. Çiftçilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Derinkuyu, Nevşehir, Yazıhüyük, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:21 Tosya'da yaz Kur'an Kursları başladı
17:20 Akçaabatlı miniklerden örnek davranış
17:20 Kılıçdaroğlu: İstanbul'u Allah'ın izniyle bir daha alacağız
17:20 "Dünyada bir yılda 1 milyon 200 bin çocuk şiddet sebebiyle hayatını kaybetti"
17:20 Japonya'da 6.8'lik deprem
17:20 Karabük'ten kısa kısa
17:20 Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti