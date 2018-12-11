Yazılım Alanında Türkiye, Uluslararası Arenada

Portekiz Yazılım Test Derneği (PSTQB), 9. "Testing Portugal 2018" Konferansı'nı gerçekleştirdi. Her yıl Lizbon'da düzenlenen ve Portekiz'in en büyük IT etkinliği olan konferansta, uluslararası uzmanlar bir araya geldi. Yazılım test alanında dünya liderlerinin sunumları ile renk kattıkları etkinliğe TesterYou Kurucu Ortağı Barış Sarıalioğlu Türkiye'den davetli konuşmacı olarak katıldı ve etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

600'ün üzerinde test mühendisi, iş analisti, yazılım mühendisi, test yöneticisi ve proje yöneticisinin katıldığı konferansta Barış Sarıalioğlu, Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik ile Yazılım Testleri konularında bilgiler paylaştı. Çevik Yazılım Geliştirme ve Test Süreçleri ile ilgili özel bir atölye çalışmasını da yöneten Sarıalioğlu, konferans hakkında bilgi vererek; "Türkiye'de yazılım sektörü son yıllarda büyük bir hızla büyüyor. Bilişim sektöründe istihdam edilen personel sayısı 100 binin üzerinde ve her geçen gün iş fırsatları daha da çoğalıyor. Bu büyüme eğrisinin 2019 yılında devam etmesini bekliyoruz. Yazılım test ve kalite alanında Avrupa'da güçlü durumdayız ve önümüzdeki dönemlerde bu alanda ihracat kapasitemizin ciddi oranda artacağını da ön görüyoruz. Bu doğrultuda özellikle Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmemiz ve bu ülkelerin yazılım test ihtiyaçlarını yakın bir bölgede karşılayabilme avantajımızı kullanmamız gerekiyor. Avrupa'da düzenlenen geniş katılımlı bilişim etkinliklerinde ülkemizi temsil etmek ve yazılım test alanındaki rekabetçi yönümüzü ön plana çıkarmak bizler için ayrı bir önem taşıyor" diye belirtti.

KULLANICI DENEYİMİ TESTLERİ, DAHA ETKİN OLARAK YAPILMALI

Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik süreçlerine ve bu süreçlerin yazılım kalitesindeki önemine değinen Sarıalioğlu; "Günümüzde yazılım test sektörü, dünya genelinde 50 milyar doların üzerinde bir büyüklükte ve kurumlar bu alana çok ciddi yatırımlar yapmakta. Yazılım ürünleri üzerinde gerçekleştirilen testlerin yüzde 75'den fazlası ise fonksiyonel testler olarak gerçekleştiriliyor. Herhangi bir yazılım ürününü piyasaya sürmeden önce kurumların yalnızca yazılımların çalışıp çalışmadığını test etmeleri, yani fonksiyonel test yapmaları, yazılımları piyasaya sürmeden önce kurumlara yeterince sağlıklı veri sağlayamayabiliyor. Kullanıcılar için bir yazılımın ne kadar kolay kullanılabildiği, hızlı öğrenilebildiği, hızlı çalıştığı ve kolay özelleştirilebildiği konuları da en az fonksiyonalitesi kadar önemli. Günümüzde kullanıcılar, yazılım tercihlerini en iyi kullanıcı deneyimi sunan ve en kullanılabilir olan yazılımlardan yana yapmaktalar. Dolayısıyla direk olarak son kullanıcılarla etkileşimli gerçekleştirilen kullanıcı deneyimi testlerinin kurumlar özelinde daha etkin olarak yapılması şart" şeklinde açıkladı.