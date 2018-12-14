Yazılım Mesleği Tanıtıldı

Kütahya
'da Necip Fazıl Kısakürek
Anadolu Lisesinde geleceğin meslekleri konulu seminerde yazılım geliştirme mesleği tanıtıldı.
Okul idaresi tarafından düzenlenen seminerde yazılım firması sahipleri Ahmet Özrenk ve İlke Altınpulluk, 9. Sınıf öğrencilerine yazılım, kodlama, yazılımın kullanım alanları gibi konularda sunum yaptı. Bilgisayar
, tablet, akıllı telefon ve diğer teknolojik araçlarda kullanılan her türlü programın yazılım olarak adlandırıldığını belirten Özrenk, Geleceğin meslekleri arasında yazılımın konusunun oldukça önemli bir yeri olacağını söyledi.
Yazılım geliştirmek için sahip olunması gereken becerilerle ilgili bilgi veren Özrenk, şunları kaydetti:
"Yazılım için hayal gücü, araştırma ruhu, algoritma mantığı, merak ve istek, yazılım geliştirme dilleri bilgisi, veritabanı bilgisi, İngilizce ve matematik gibi konularda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Yabancı dil bilmek önemli çünkü yazılım geliştirmenin evrensel dili İngilizce. Bu alanlarda kendimizi geliştirebilirsek gelecekte bu mesleği yapma konusunda adım atmış oluruz."
Firma olarak yurtdışına yerli yazılım ihraç ettiklerini, yurt içinde de çok sayıdaki firma ile çalıştıklarını aktaran Altınpulluk da bu konuya ilgi duyan öğrencilere destek olabileceklerini aktardı. Okul Müdürü
Mehmet Ali Anatoprak, sunumları sonrası Özrenk ve Altınpulluk'a teşekkür etti.
14 Aralık 2018 Cuma 15:37