Yazılımda Yaratıcılığın Sonuçları Ölçülebilir

Rapora göre, eğitim, konferans ve danışmanlık anlamında yatırım yapmaya değer görülen konseptlerde ilk sırayı çevik dönüşüm alıyor.

BA-Works tarafından düzenlenen iş analizi konferansı BAistanbul, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleşti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte tasarım odaklı dönüşüm temasına odaklanılırken, Türkiye İş Analizi Raporu'nun da 2018-2019 edisyonu tanıtıldı.

Rapora ilişkin bilgi veren BA-Works Yönetici Ortağı Pınar Cinali, "İş analistlerinin katılımı ile oluşturduğumuz ve artık gelenekselleşen raporumuzdan çarpıcı sonuçlar ve önemli içgörüler elde ettik. Örneğin, eğitim, konferans ve danışmanlık anlamında yatırım yapmaya değer görülen konseptlerde ilk sırayı çevik dönüşüm başlığının aldığını gördük. Onu müşteri deneyimi ve müşteri yolculuğu haritası ile design thinking başlıkları takip ediyor. Projelerin kapsamını tanımlarken karşılaşılan en büyük güçlük ise iş birimlerinin ihtiyaçlarını açıkça ifade etmemeleri olarak tanımlanıyor. İş birimleri ile BT birimlerinin birlikte çalışmalarının önündeki başlıca engelin iş analistlerinin, projenin iş birimlerinin ihtiyaçlarını dile getirdikleri erken aşamalarında dahil olmamaları şeklinde tanımlandığını görüyoruz. Bu, sıkı teslim zamanlarının ve iş analistlerine atfedilen farklı sorumlulukların getirdiği bir engel" dedi.

Etkinliğin keynote konuşmacıları arasında bulunan Saint Martin's Üniversitesi öğretim görevlisi Rod Judkins, "Yaratıcılığın sonuçları ölçülebilir mi" sorusuna "Evet, bu konu halkın sanatçının fikrine karşılık verip vermemesi ile ilgili. Bazı fikirlerin popüler olması biraz zaman alabilir. Bir sanatçının kendi stüdyosunda her şeyden ve herkesten uzakta çalışabileceği ve yaptıkları hakkında insanların ne düşündüğünü umursamadığı bir efsanedir. Picasso, Warhol ve Dali gibi tüm büyük sanatçılar, işlerini mümkün olduğunca çok insanın görmesini istedi" yanıtını verdi. Judkins, yaratıcılığın yeni fikirlerle ve yeni yollar bulma ile geldiğine dikkat çekerek, "Bu yüzden yaratıcılığın iş ve bilim kadar sanatla da ilintili olduğunu düşünüyorum" dedi.