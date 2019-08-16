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YAZILIMI DEĞİŞMİŞ POS CİHAZLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN KURYELERE OPERASYON (1)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İstanbul'da yazılımı değiştirilmiş POS cihazlarıyla sipariş götürdükleri kişilerin kart bilgilerini kopyalayarak 50 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 motosikletli kurye tutuklandı.

16.08.2019 10:52 YAZILIMI DEĞİŞMİŞ POS CİHAZLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN KURYELERE OPERASYON (1)


Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/
İstanbul'da yazılımı değiştirilmiş POS cihazlarıyla sipariş götürdükleri kişilerin kart bilgilerini kopyalayarak 50 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 motosikletli kurye tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerlerinde  moto kurye olarak çalışan ve sipariş götürdükleri evlerdeki kişilerin banka kartı yada kredi kartlarını yazılımı değiştirilen POS cihazlarına kopyalayarak bilgilerini alan kişilere yönelik operasyon düzenledi.  Yapılan operasyonda bu yöntemle kopyaladıkları bilgileri başka bir manyetik karta aktararak  50 bin lira haksız kazanç elde eden B.Ç, M.F.G, F.S, A.T ve H.A  gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada şüphelilere  ait  yazılımı değiştirilmiş üç adet POS cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü
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-Ele geçirilen pos cihazları ve dijital materyallerden görüntü
-Genel ve Detaylar



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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