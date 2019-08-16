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YAZILIMI DEĞİŞMİŞ POS CİHAZLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN KURYELERE OPERASYON

İstanbul'da yazılımı değiştirilmiş POS cihazlarıyla sipariş götürdükleri kişilerin kart bilgilerini kopyalayarak 50 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 motosikletli kurye tutuklandı.

16.08.2019 11:03
YAZILIMI DEĞİŞMİŞ POS CİHAZLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN KURYELERE OPERASYON
İstanbul'da yazılımı değiştirilmiş POS cihazlarıyla sipariş götürdükleri kişilerin kart bilgilerini kopyalayarak 50 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 motosikletli kurye tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerlerinde moto kurye olarak çalışan ve sipariş götürdükleri evlerdeki kişilerin banka kartı yada kredi kartlarını yazılımı değiştirilen POS cihazlarına kopyalayarak bilgilerini alan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bu yöntemle kopyaladıkları bilgileri başka bir manyetik karta aktararak 50 bin lira haksız kazanç elde eden B.Ç, M.F.G, F.S, A.T ve H.A gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada şüphelilere ait yazılımı değiştirilmiş üç adet POS cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAZILIMI DEĞİŞMİŞ POS CİHAZLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN KURYELERE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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