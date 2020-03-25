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Yazın ahırda, kışın evinde yaşıyordu... 20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

Yazın ahırda, kışın evinde yaşıyordu.

25.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:39
Yazın ahırda, kışın evinde yaşıyordu... 20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı
MUŞ - Muş 'ta 20 yıldır aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından evinin gizli bölmesinde kıskıvrak yakalandı.
Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, 2000 yılında "Hizbullah silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Y.Y.'ye yönelik operasyon düzenledi. Yazın ahırda, kışın ise evinin gizli bölmesinde saklandığı ve yakalanmamak için gözetleme desteği aldığı öğrenilen Y.Y., jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmayla evinin gizli bölmesinde yakalandı.
Gözaltına alınan Y.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yazın ahırda, kışın evinde yaşıyordu... 20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Muş, Yerel

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Yazın ahırda, kışın evinde yaşıyordu... 20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

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