Yazın "Lapseki şeftalisi", kışın "Trabzon hurması" üretiyorlar

Şeftalisiyle ünlü Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde meyve üreticileri, kış aylarında yaşadıkları boşluğu Trabzon hurması ile dolduruyor.Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla rağbet gören Lapseki şeftalisi, kış ayları için pazar tezgahlarındaki yerini Trabzon hurmasına bırakmaya hazırlanıyor.İlçedeki üreticilerin büyük bölümünün kış döneminde alternatif olarak Trabzon hurmasını tercih etmesiyle yıllık kazancın iki katına çıkması bekleniyor.Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AA muhabirine, ilçe merkezi ve köylerinde bahçe bitkileri yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu söyledi.Büyük bölümü Rusya 'ya satılan şeftali ve nektarinin ağırlıklı olarak üretildiği ilçede, bunların yanına Trabzon hurmasının eklenmeye başladığını vurgulayan Kaçan, şöyle devam etti:"Şeftali hasadının bittiği bu dönemde Trabzon hurmasının ön plana çıkması üreticiye ek gelir kaynağı oldu. Yaklaşık 150 bin ton yıllık üretim var. Şu anda ilçede 60 bin dikili fidan var ve her yıl dikim artıyor. Üretim hedefi olarak gün geçtikçe dikim sayısını artırmak istiyoruz."Trabzon hurmasının hasadı ve hastalıkla mücadelesinin diğer meyvelere göre daha kolay olduğunu dile getiren Kaçan, üreticilere; bakım, besleme ve diğer konularda yardımcı olduklarını aktardı.İhracata da başladılarLapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim de ilçede Trabzon hurması üretiminin 3 yıldır büyük artış gösterdiğini anlattı.Odaya kayıtlı üreticilerin 1500-2 bin dönüm alanda Trabzon hurması yetiştirdiğini söyleyen Sevim, şunları kaydetti:"Üreticimizin ilgisini çekmesinin başlıca nedeni ise şeftali sezonu bitiyor, üreticimizin de işi bitiyor bir anlamda ve boşluğa geliyor. Üreticimiz için çok verimli bir ürün. Trabzon hurması, gelecek yıllarda böyle devam ederse şeftaliye rakip olacak bir meyve durumuna gelecek. Bu yıl bazı Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya ihracat oldu."Lapseki'nin büyük köylerinden biri olan ve meyve yetiştiriciliğiyle anılan Yeniceköy'ün muhtarı ve meyve üreticisi Ali Balta ise Trabzon hurmasının çiftçiler için isabetli bir ürün olduğunu belirtti.Balta, "Fiyatlarda bu yıl oldukça iyi. Bahçemizden kilogramı 2-3 liradan alıcı buldu, daha ne olsun. Trabzon hurması dikimi her yıl artıyor. Köyümüzden bu yıl 100-150 ton ürün çıktı, Allah bereket versin." diye konuştu.