Yazın Tadını Onlar Çıkarıyor

6 branşta hizmet veren ve 8 Ağustos'a kadar eğitimlerin edeceği yaz okulunda genç yetenekler, hem eğitimlerini alıp, hem de yaz tatilinin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Çocukların fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine yardımcı olmak, onları farklı Spor, Spor Haberleri, Spor Haber'>spor aktiviteleriyle buluşturarak boş zamanlarını verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor'un açtığı yaz spor okulları, büyük ilgi görüyor. Futbol, voleybol, yüzme, basketbol, tenis ve okçuluk branşlarında eğitim verilen yaz okulunda, çocuklar tatilin keyfini hem eğlenerek, hem de öğrenerek çıkarıyor.

6 Branşta Eğitim Veriliyor

Konu hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları Koordinatörü Sedat Özhelvacı, yaz okuluna gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Geleceğin sporcularının yetişebilmesi ve sağlıklı nesiller için yaz spor okullarının, çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Bu anlamda 6 branşta eğitim verilen yaz okulunda çocuklarımız usta eğitmenlerden, modern spor tesislerinde eğitim alıyor. Çocuklarımıza bu imkânları sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. Özhelvacı, 18 Haziran tarihinde start alan yaz okullarında bu dönemin 8 Ağustos'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.