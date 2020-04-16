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Yazın Telafi Eğitimi Yapılacak mı? Bakan Selçuk Açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada yazın öğrencilere yönelik telafi eğitiminin yapılıp yapılmayacağına yönelik merak edilen sorular yanıt buldu.

16.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:53
Yazın Telafi Eğitimi Yapılacak mı? Bakan Selçuk Açıkladı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada yazın öğrencilere yönelik telafi eğitiminin yapılıp yapılmayacağına yönelik merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yazın telafi eğitimi yapılacak mı?

Yazın Telafi Eğitimi uygulaması düşünülüyor mu?

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında sıkça rastlanan gönderilerde okulları belirsiz bir süre için tatil edilen öğrencilerin, yazın telafi programı ile birlikte okullarda eğitim görebileceği ifadeleri geçiyordu. Söz konusu iddialar hakkında açıklama yapan Ziya Selçuk, bu ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

Yani uzaktan eğitim süreci normal eğitim süresine denk olarak sayılacak ve öğrenciler yazın okula gitmek durumunda olmayacak.

Buna ek olarak LGS tarihleri hakkında da birtakım açıklamalarda bulunan Selçuk, LGS ile ilgili bir tarih değişikliğinin olmadığını olası zaruret durumlarında bu konunun yeniden ele alınabileceğini vurguladı.

Selçuk, alınan ya da alınabilecek önlemlerin tümünün koşullara bağlı olarak şekilleneceğini söyledi. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Ziya Selçuk, Selçuk, LGS, Teknoloji
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