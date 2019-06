Yazın trend elbise modelleri Boyner'de

Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden elbiseler şık ve rahat görünümleriyle pek çok kadının tercihi olmaya devam ederken trend marka ve modelleri aynı çatı altında buluşturan Boyner , sezonun göz alıcı elbiselerini 2019 yaz koleksiyonunda bir araya getiriyor.Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yaz sıcaklarında en çok tercih edilen kıyafetlerin başında elbiseler geliyor. Boyner, her beğeniye uygun elbise seçenekleri ile modern ve şık yaz stillerine imzasını atıyor.Mini, midi veya maxi formlarda, çiçekli, fırfırlı ve uçuş uçuş birçok elbise alternatifine yer veren Boyner, ister günlük hayatta ister davetlerde kolay kombinlenen elbiseleri kadınların beğenisine sunuyor. Yazın favori modelleri arasında yer alan fırfırlı şifon elbiseler hem tatilde hem de günlük hayatta kadınların şıklıklarına şıklık katıyor.Her stile uygun olacak şekilde tasarlanan şifon elbise modellerinde askılı, straplez, boyundan bağlamalı modeller en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.Boyner, elbise koleksiyonunda sezonun trend renklerinden sarı ve turuncunun yanı sıra pembe, lila, kırmızı ve mavinin tüm tonlarına da yer veriyor. Yazın vazgeçilmez rengi beyazın tek renk olarak kullanıldığı seçenekler ise doğal ve sade bir şıklık yakalamak isteyenlere hitap ediyor.Boyner'in elbise koleksiyonunda, Fabrika, House of Camellia, Limon Company, Aeropostale, U.S. Polo ASSN, Fashion Friends, Benetton Loft , Twist, Calvin Klein , Network, İpekyol, Vero Moda Pierre Cardin gibi çok sayıda markanın en trend seçenekleri yer alıyor.