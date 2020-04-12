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'Yazıyor yazıyor, gazeteler koronavirüsü yazıyor," diyerek sokaklarda gazete sattılar

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, Şişli'de bir gazete bayinin çalışanları sokak sokak dolaşarak gazete sattı.

12.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:19
'Yazıyor yazıyor, gazeteler koronavirüsü yazıyor,
İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, Şişli 'de bir gazete bayinin çalışanları sokak sokak dolaşarak gazete sattı.

Kurtuluş'ta araçlarıyla sokakları dolaşarak gazete satan çalışanlardan Mesut Bozyörük,  belirli aralıklarla 'yazıyor yazıyor gazeteler koronavirüsü yazıyor, gazeteci geldi' diye bağırarak evlerindeki vatandaşlara seslendi. Gazete almak isteyen vatandaşlar ise evlerinin pencerelerinden sepet veya poşet sarkıttı. Kimi vatandaşlar ise evlerinin önüne çıkarak gazete satın aldı.

Mesut Bozyörük, "Kurtuluş'ta biz dünden beri dolaşıyoruz. Vatandaşa hizmet yani. Mağdur olmamaları için yapıyoruz. Biz gazeteleri kendilerinin ayağına getiriyoruz. Bizim bulunduğumuz Kurtuluş bölgesinde gazeteye ilgi var" diye konuştu.

"GAZETE ALMAYA ÇIKTIM"

Kurtuluş'taki bir apartmanda görevli Ali Kiraz, "Kurtuluş Caddesi'nde apartman görevlisiyim. Yaşlı vatandaşlar var. Onlar için gazete almaya çıktım. Ekmek de gazete de dağıtılıyor" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Şişli, Güncel
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