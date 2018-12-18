Yazlık Bölgelerde Konut Projeleri Patladı

İnşaat sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen yazlık bölgelerdeki konut projelerinin sayısı hızla artıyor. Uzmanlar, özellikle markalı ve lüks konut projelerinde bu artışa dikkat çekerken, yabancı yatırımcıların Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi bölgelerdeki yazlık arayışının toplam projeler içerisinde yer alan konutlardan daha fazla olduğunu belirtiyor.

Doğan Grubu bünyesindeki Hürriyet Emlak ve uluslararası gayrimenkul teknoloji şirketi Homsters işbirliğiyle faaliyet gösteren Hürriyet Emlak Projeland'in verilerine göre, yazlık sahibi olmak isteyenlerin ilk tercihleri sıfır daireler. Konut üreticileri de bu talebi karşılamak amacıyla Akdeniz ve Ege Bölgesi gibi lokasyonlarda yazlık konut projelerine yönelmeye başladı.

Son yirmi yılda lüks olarak görülen yazlık yatırımının artık daha da kolaylaşarak arttığını belirten Hürriyet Emlak Projeland Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Bozay, "Artık her gelir grubu bütçesine göre tatil planlaması yaparak bir yılın yorgunluğunu üzerinden atmak, dinlenmek ve ailesiyle sevdikleriyle vakit geçirmek istiyor. Sosyal hayattaki değişiklikler, gelir seviyesindeki artışla insanlar yazlık bölgelerden ev almaya yöneldi. Yazlık talebinin artışıyla birlikte birçok konut üreticisi de büyük şehirlerde geliştirdikleri konut projelerinin yanı sıra İzmir, Bodrum, Antalya gibi yazlık bölgelerde projeler hayata geçirmeye başladı.

Hürriyet Emlak Projeland verilerine baktığımızda da hem yazlık alıcıları hem de konut üreticileri tarafından en çok tercih edilen yazlık bölgeler arasında İzmir'de Çeşme, Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, Foça ve Dikili yer alıyor. Muğla'da Bodrum, Fethiye, Marmaris. Aydın'da Kuşadası ve Didim. Antalya da ise Alanya, Kemer ve Konyaaltı dikkat çekiyor. Yazlık bölgelerde sıfır konut projelerinin sayılarının giderek artış gösterdiğini gözlemliyoruz. En ucuz yazlık evler Aydın'da, en pahalı evler ise Muğla'da yer alıyor" diye konuştu.

Hürriyet Emlak Projeland verilerine göre, Muğla'da 123 projeden yüzde 85'i, Antalya'da 84 projeden yüzde 38'i, İzmir'de hayata geçirilen 359 projeden yüzde 22'si, Aydın'da ise, 59 projeden yüzde 49'u yazlık evlerden oluşuyor.

"Yazlık almak için en iyi zaman"

Yazlık fiyatlarının ise bulunduğu şehir ve projenin özelliklerine göre değiştiğini belirten Bozay, "Örneğin; yazlık fiyatları İzmir'de 135 bin TL'den başlıyor, 5 milyon 150 bin liraya kadar çıkıyor. Yazlıklar; Muğla'da 130 bin TL ile 9 milyon 500 bin TL, Antalya'da 130 bin TL ile 3 milyon TL, Aydın da ise 115 bin TL ile 975 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla; tüketicilere önerim, iyi araştırsınlar. Yaz aylarında genelde yazlık konut fiyatları tırmanışa geçer. Kış aylarında fiyatlar yaza göre daha uygun oluyor. Bu nedenle yazlık almak isteyenler için en iyi dönem, şimdiden acele etsinler" dedi.

Son yıllarda yazlık talebi ve yatırımı her ne kadar artmış olsa da 2018 yılı içerisinde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarının yükselmesine de değinen Çağrı Bozay sözlerine şöyle devam etti:

"Döviz kurlarındaki dalgalanmalar yazlık almak isteyen yerli alıcıları etkilese de yabancılara yönelik konut satış rakamlarına baktığımızda artan grafiğin devam ettiğini görüyoruz. Yerli yazlık yatırımcıları havaalanlarının olduğu, büyük metropollere yakın ve hızla ulaşabilecekleri bölgeleri daha çok tercih ederken, yabancı yatırımcılar ise denize kıyısı olan tatil hareketliliğin yaşandığı yazlık projelere daha fazla ilgi gösteriyor."

Kaynak: Bültenler