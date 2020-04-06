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Yazlık ekim yapılabilecek arazilerde tohumun yüzde 75'i hibe ediliyor

Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, Erzincan'ın da dahil olduğu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75'i hibe edilecek.

06.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:01
Yazlık ekim yapılabilecek arazilerde tohumun yüzde 75'i hibe ediliyor
Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, Erzincan 'ın da dahil olduğu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75'i hibe edilecek.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, şu açıklamayı yaptı:

"Kovit-19 salgını dolayısıyla, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlanması önümüzdeki dönem için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın tüm birimleri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak suretiyle tedbirler almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli öncülüğünde yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi programı başlatıldı.

Bu proje ile ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor.

Tohum bedelinin yüzde 75'i hibe edilecek

Uygulama ile bu alanlarda tohum bedelinin % 75'i hibe, % 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılanacak. Tarımsal üretime destek amacıyla Erzincan Tarım ve Orman il müdürlüğümüzce hazırlanan projeler kapsamında önümüzdeki 15 gün içerisinde ilimizde yüzde 75'i hibe olmak üzere 200 ton yazlık buğday tohumu ve 20 ton kuru fasulye tohumu dağıtılacaktır. Ayrıca yem bitkileri alanlarını artırmak amacı ile yüzde elli hibeli 40 ton yonca tohumu dağıtılacak.

Ekimi yapılacak ürünler ise buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, dane mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendi. Ekimi yapılacak tohumlar sertifikalı ve miktarı 6 bin 700 tondur. Proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacak. İlk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek olan ürünün toplam rekoltesinin 80 bin ton olmasını hedefleniyor. Proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değeri 220 milyon TL olması bekleniyor. Proje bütçesi ise yaklaşık 20 milyon TL olacak. "

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, yaptıkları ortak açıklamada patateste Erzincan atağına geçileceğini belirterek, "Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi ile Konya Şeker (TORKU) arasında yapılan sözleşme ile ilimizde Bin 500 dekar alanda cipslik patates üretimi yapılacak. Tohum gübre TORKU tarafından sağlanacak ve ürün alım garantisi verecek. Tarım İl Müdürlüğü de üreticilere teknik destek ve eğitim verecek. Erzincan'ımız adına Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbimden tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Erzincan, Güncel
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