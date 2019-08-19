Yazlık fiyatlarında son 1 yıllık değer kaybı %1, son 4 yıllık değer

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com'un verilerine göre 2019 Haziran sonu itibariyle Çeşme'de ortalama yazlık konut fiyatı 1.081.485 TL, geri dönüş süresi 37 yıl. Beldelere göre dağılıma bakıldığında ortalama değerlerle Alaçatı'da yazlık konut fiyatı 1.471.438 TL, geri dönüş süresi 52 yıl; Ilıca'da 1.277.448 TL, geri dönüş süresi 33 yıl; Ildır'da 958.320 TL, geri dönüş süresi 29 yıl; Dalyan'da 990.205 TL, geri dönüş süresi 35 yıl; Boyalık'ta 1.458.000 TL, geri dönüş süresi 27 yıl; Çiftlik'te 796.302 TL, geri dönüş süresi 29 yıl.

ORTALAMA KİRA BEDELİ 1.980 TL

Endeksa verilerine göre Çeşme'deki yazlık konutların ortalama kira bedeli 1.980 TL. Beldelere göre dağılıma bakıldığında Alaçatı'da ortalama yazlık konut kirası 2.431 TL, Ilıca'da 2.560 TL, Ildır'da 2.429 TL, Dalyan'da 1.958 TL, Boyalık'ta 3.216 TL, Çiftlik'te 2.221 TL.

SON 1 YILLIK ORTALAMA DEĞER KAYBI %1

Çeşme genelinde yazlık konut fiyatlarında son 1 yılda %1 değer kaybı belirlendi. Ancak bazı beldelerde fiyat artışı oldu. Son 1 yılda Alaçatı'daki yazlık konutlarda %2, Boyalık'ta %7, Çiftlik'te %55 değer artış gerçekleşti. Son 4 yıllık veriler itibariyle ise Çeşme genelinde yazlık konutlar %74 oranında değerlendi. Son 4 yıllık fiyat artışı Alaçatı'da %71, Boyalık'ta %78, Çiftlik'te %62olarak gerçekleşti.