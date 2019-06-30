30.06.2019 20:39
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Yazlık sitelerin yanında başlayan yangın devam ediyor

Yazlık sitelerin yanında başlayan yangın devam ediyorİZMİR - İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yazlıkçıların endişeli bekleyişi sürüyor.

Yazlık sitelerin yanında başlayan yangın devam ediyor
İZMİR - İzmir 'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yazlıkçıların endişeli bekleyişi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre korkutan yangın, Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde çıktı. Yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüdü. Bölgeye yangın nedeniyle 5 helikopter ve 20 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda ekibin yanı sıra iş makineleri, itfaiye ve orman araçları sevk edildi. Yangın rüzgar nedeniyle yazlık evlere doğru ilerlerken, Bilge Kaan Sitesindeki evlere yangının sıçramaması için orman ve itfaiye araçları gönderildi.
Ekiplerin, yangının evlere sıçramaması için alevlere müdahalesi sürüyor. Öte yandan çok sayıda yazlıkçı da bölgeye gelerek yangının bitmesi için endişeli bir bekleyiş sürdürüyor.Yazlık sitelerin yanında başlayan yangın devam ediyor
Kaynak: İHA
İzmir , Çandarlı , Dikili , 3. Sayfa

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