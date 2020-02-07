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Yazlık villalardan hırsızlık yapan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ'da, yazlık villalara girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

07.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:53Yazlık villalardan hırsızlık yapan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ'da, yazlık villalara girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Keşif yapmaları ve evlere girmeleri güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Komutanlığı'na başvuran M.K., Mahallesi'nde bulunan yazlık villasının kış aylarında boş olduğunu ve son gittiğinde 1 televizyon, 1 tablet, 1 oyun konsolu ile 2 ses yayın cihazının çalındığını bildirdi. C.B. ise ayın mahallede bulunan yazlık villasının penceresinden girilerek, eşyalarına zarar verildiğini ve hırsızlığa teşebbüs edildiğini söyledi. Jandarma ekipleri hırsızlık olaylarıyla ilişkin kapsamlı çalışma başlatarak, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Jandarma, güvenlik kameralarından C.B'nin evine O.A. (21), M.Y. (26) ve E.G'nin (26), M.K.'nin evine ise A.T.E.'nin (23) girdiğini belirleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T.E ile M.Y., tutuklandı, O.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, yazlık Kumbağ Mahallesi'ndeki hırsızlık olayları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



Tekirdağ, Jandarma, Kumbağ, Güncel

Kaynak: DHA

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