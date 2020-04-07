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Yazlıkçıların akın ettiği Karasu'da 'evde kal' çağrısı

Yazlıkçıların akın ettiği Karasu'da 'evde kal' çağrısıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin Sakarya'nın Karasu ilçesindeki yazlıklarına geldiği tespit edilirken, vatandaşlar evde kal çağrılarına uyulmasını istedi.

07.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:27
Yazlıkçıların akın ettiği Karasu 'da 'evde kal' çağrısı
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin Sakarya 'nın Karasu ilçesindeki yazlıklarına geldiği tespit edilirken, vatandaşlar evde kal çağrılarına uyulmasını istedi.
İstanbul 'a yakınlığı ve mavi bayraklı plaja sahip olan Karasu, koronavirüs salgını nedeniyle başta İstanbul olmak üzere çok sayıda şehirden kaçan ve ilçede yazlık evleri bulunanların akınına uğradı. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı yaklaşık 20 bin kişinin ilçeye geldiğini belirtirken, ?Sağlık ve emniyet sistemimiz bu yoğunluğu kaldırabilecek durumda değil. Lütfen evden çıkmayın.? çağrısı yaptı. Vatandaşlar da evlerde kalınması yönünde uyarıda bulunurken, 3 gündür süren şiddetli rüzgar da vatandaşları evde kalmaya zorladı. Belçika'dan aile büyüklerini ziyarete gelen, ancak salgın nedeniyle hava ve kara sınırlarının kapatılmasının ardından ilçede kalan Salim Özdemir, 'Yaklaşık 1 ay önce buraya geldim ve burada kaldım. 15 gün kendimi karantina altında tuttum ve mümkün mertebe dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Bu virüs birden yayıldı, ben geldiğimde birçok yerde bu virüs yoktu. Sonradan çoğaldı. İnsanlara kendilerini evlerinde izole etmelerini tavsiye ediyorum, ancak bu şekilde önlenir.' dedi. Karasu'da yaşayan Candan Küçükçakır insanların evlerinde kalmasını isteyerek, 'Evlerimize kapandık ama görüyoruz ki çarşıda kimse buna dikkat etmiyor. Kızım İstanbul'dan 25 gün önce geldi, bu olaylar başladığı için gitmiyor. Dışarı adım dahi atmıyor. İnsanlar bizim kadar dikkat ederse her şey düzelir. Kimse dışarı çıkmasın.' diye konuştu. Bursa'dan ayrılarak 2 ay önce Karasu'ya yerleşen Ramazan Sain ise, 'Hastalık gittikçe çoğalıyor, kimse çıkmasın dışarı. Biz uyuyoruz, millette yasağa uysun.' dedi. Yazlıkçıların akın ettiği Karasu’da ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Sakarya, Karasu, Güncel

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Yazlıkçıların akın ettiği Karasu'da 'evde kal' çağrısı
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