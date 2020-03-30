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Yazlıklara akın edenler nedeniyle Bandırma- Erdek arası ulaşım durduruldu

BALIKESİR'in tatil merkezlerinden Bandırma ve Erdek ilçelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ulaşım çift taraflı durduruldu.

30.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:07
Yazlıklara akın edenler nedeniyle Bandırma- Erdek arası ulaşım durduruldu

BALIKESİR'in tatil merkezlerinden Bandırma ve Erdek ilçelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ulaşım çift taraflı durduruldu.

Koronavirüsün Türkiye'de etkili olmasının ardından, Bandırma ve Erdek ilçelerinde yazlıkları olan vatandaşlar, kente akın etti. Bunun üzerine Murat Bayırı Mevkii'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Bandırma-Erdek arasındaki araç gidiş ve gelişleri özel durumlar haricinde durduruldu. Yapılan uygulamada hem toplu taşıma hem de özel araçlar durdurulurken, özel durumu olmayan vatandaşlar geri gönderildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bandırma, Erdek, Güncel
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