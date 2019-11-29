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Yazmanın sırrı okumaktan geçiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kültür Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Edebiyat ve Yazı Akademisi'nin konuğu olan tarihi roman yazarı Hasan Erdem, liseli gençlerle buluştu.

29.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:59Yazmanın sırrı okumaktan geçiyor
Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kültür Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Edebiyat ve Yazı Akademisi'nin konuğu olan tarihi roman yazarı Hasan Erdem, liseli gençlerle buluştu.

Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal Salonunda bir araya gelen Bursa'nın yetiştirdiği önemli tarihi roman yazarlarından Hasan Erdem, gençlere okumanın önemi, yazar olabilme konusunda izlenecek yol, tarihi roman yazarlığı hakkında bilgiler verdi. Kitap yazmanın çocukluk hayali olduğunu, üniversite okuyamadığını, ancak bu açığını yıllarca çok kitap okuyarak kapatmaya çalıştığını ifade eden Erdem, liseli gençlere seslenerek, "Geleceği anlamak, doğru kararlar verebilmek için kitap okumak çok önemli. En büyük hayalim tarih kitapları yazmaktı ve emekli olana kadar kitap yazmaya cesaret edemedim. Şu an dokuzuncu kitabım baskıda. Bir gün Türk edebiyatında yerim olacaksa tarih yazarı Hasan Erdem olarak anılmak isterim" dedi.

Söyleşiye soru cevap ile devam eden Erdem, gençlerden gelen soruları cevaplarken, yazarlığın kabiliyet işi olduğunu, ama gençlerin çok kitap okuyarak kendilerini geliştirebileceklerini söyledi. En az 6 aylık bir not tutma ve yazacağı dönemle ilgili haritaları inceleme ile geçen uzun bir süre sonunda kitaplarının yazım aşamasına geçebildiğini belirten Erdem, ataları ile gurur duyduğunu ve yaşadığı toprakları çok sevdiği için tarih romanları yazdığını söyledi. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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