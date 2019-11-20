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YD-ÜFE ekimde aylık bazda arttı, yıllık bazda geriledi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,17 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 2,88 geriledi.

20.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:28YD-ÜFE ekimde aylık bazda arttı, yıllık bazda geriledi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,17 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 2,88 geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,49, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,32 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,88 geriledi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,81, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,18 artış görüldü.
En fazla artış tütün ürünlerinde
Ekimde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9,58 ile tütün ürünleri, yüzde 3,07 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,53 ile makine ve ekipmanlar sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki aya göre endeksin en fazla düştüğü alt sektörler ise yüzde 0,28 ile metal cevherleri, yüzde 0,17 ile mamul eşyalar, yüzde 0,06 ile ana metaller oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ekimde en fazla aylık artış sermaye mallarında görüldü.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
0,26
0,47
0,15
-0,92
1,16
3,90
1,77
2,17
3,07
-0,64
0,95
2,85
2014
5,73
0,07
0,18
-3,21
-1,62
0,53
0,62
1,17
0,31
0,60
-1,84
0,32
2015
-1,49
3,35
2,09
2,01
1,52
1,49
-1,28
4,69
3,94
-2,07
-3,85
0,36
2016
1,55
-0,85
-0,73
-0,45
3,02
-0,45
0,59
0,88
0,06
2,82
5,04
5,22
2017
7,25
-0,93
0,48
0,04
-0,88
-0,14
2,24
0,87
0,12
4,26
5,22
-0,01
20180,391,702,2446,403,442,6318,1610,14-7,45-8,44-1,32
20191,83-1,793,444,93 4,19-3,24-2,33
- 1,410,821,17
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
-1,13
1,40
0,01
-0,60
0,82
5,52
8,65
11,12
12,25
10,72
13,97
16,15
2014
22,48
21,99
22,03
19,20
15,93
12,17
10,90
9,82
6,88
8,20
5,21
2,63
2015
-4,38
-1,24
0,64
6,07
9,46
10,51
8,42
12,20
16,26
13,17
10,86
10,90
2016
14,32
9,66
6,64
4,06
5,60
3,58
5,53
1,69
-2,10
2,80
12,30
17,73
2017
24,34
24,24
25,76
26,38
21,60
21,98
23,99
23,98
24,05
25,78
26,01
19,75
201812,0915,0717,0821,7230,6535,3335,8459,1275,0455,4035,2133,45
201935,35 30,71 32,2433,4330,6622,2316,32-2,94-11,15-2,88

Ekonomi

Kaynak: AA

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