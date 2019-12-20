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YD-ÜFE kasımda aylık bazda düştü, yıllık bazda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,45 düşüş gösterirken, yıllık bazda yüzde 5,59 yükseldi.

20.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:32 YD-ÜFE kasımda aylık bazda düştü, yıllık bazda arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,45 düşüş gösterirken, yıllık bazda yüzde 5,59 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,45 düşüş, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,99 artış kaydetti.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,82, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,45 düşüş görüldü.
En fazla azalış kimyasallar ve kimyasal ürünlerde
Kasımda bir önceki aya göre en fazla düşüş, yüzde 3,38 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 1,53 ile içecekler, yüzde 1,02 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti.
Buna karşılık motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,81, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,26, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0,06 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektörler oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre kasımda en fazla aylık düşüş yüzde 0,98 ile ara mallarında gerçekleşti.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2013 0,26 0,47 0,15 -0,92 1,16 3,90 1,77 2,17 3,07 -0,64 0,95 2,85
2014 5,73 0,07 0,18 -3,21 -1,62 0,53 0,62 1,17 0,31 0,60 -1,84 0,32
2015 -1,49 3,35 2,09 2,01 1,52 1,49 -1,28 4,69 3,94 -2,07 -3,85 0,36
2016 1,55 -0,85 -0,73 -0,45 3,02 -0,45 0,59 0,88 0,06 2,82 5,04 5,21
2017 7,25 -0,93 0,48 0,04 -0,88 -0,14 2,24 0,87 0,12 4,26 5,22 -0,01
2018 0,39 1,70 2,24 4,00 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32
2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2013 -1,13 1,40 0,01 -0,60 0,82 5,52 8,65 11,12 12,25 10,72 13,97 16,15
2014 22,48 21,99 22,03 19,20 15,93 12,17 10,90 9,82 6,88 8,20 5,21 2,63
2015 -4,38 -1,24 0,64 6,07 9,46 10,51 8,42 12,20 16,26 13,17 10,86 10,90
2016 14,32 9,66 6,64 4,06 5,60 3,58 5,53 1,69 -2,10 2,80 12,30 17,73
2017 24,34 24,24 25,76 26,38 21,60 21,98 23,99 23,98 24,05 25,78 26,01 19,75
2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45
2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23 16,32 -2,94 -11,15 -2,88 5,59

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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