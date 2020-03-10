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YDS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

10.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:08
YDS adaylarına
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından, YDS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların, YDS/1 için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
Adaylar, 12 Nisan'da uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Twitter, Güncel
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