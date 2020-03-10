YDS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
10.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:08
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından, YDS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların, YDS/1 için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
Adaylar, 12 Nisan'da uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşabilecek.
ÖSYM'nin Twitter hesabından, YDS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların, YDS/1 için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
Adaylar, 12 Nisan'da uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşabilecek.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :YDS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması
Manşet
Haberler
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması