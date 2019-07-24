YDS başvurusu saat kaçta sona eriyor? (ÖSYM AİS YDS başvuru ekranı)

ÖSYM, kamu personeline yönelik yapılan YDS başvurusu için adayları uyardı. Bugün sona eren 2019-YDS/2 başvurusu saat kaçta sona eriyor merak ediliyor. 8 Eylül'de yapılacak YDS, Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılıyor. YDS başvuruları ÖSYM AİS üzerinden yapılabiliyor.

YDS BAŞVURUSU SAAT KAÇTA SONA ERİYOR?

16 Temmuz'da başlayan (2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) başvurusu bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre saat 23.59'ta başvurular sona eriyor.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Normal verilen sürede yapılan başvurular için ödenecek ücret 120 TL iken geç başvuru gününde yapılması halinde 180 TL ödenmesi gerekiyor. Elektronik ortamda yapılacak olan YDS başvurusu ÖSYM AİS(https://ais.osym.gov.tr) adresinden yapılıyor. Eğer sistemde geçerli bir fotoğrafınız yoksa başvuru merkezi aracılığıyla yapmanız gerekecek.

YDS BAŞVURU TAKVİMİ

2019- YDS/2 başvuru tarihleri: 16-24 Temmuz 2019

2019-YDS/2sınav tarihi, saati ve süresi: 8 Eylül 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2019-YDS/3başvuru tarihleri: 9-16 Ekim 2019

2019-YDS/3 sınav tarihi, saati ve süresi : 1 Aralık 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

Sınav ücreti : 120,00 TL

2019-YDS/2 geç başvuru günü : 2 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

2019-YDS/3 geç başvuru günü : 31 Ekim 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS geç başvuru günü sınav ücreti : 180,00 TL

YDS'YE KİMLER GİREBİLİYOR?