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YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) sonuçlarını açıkladı.

11.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:14YDS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 'ta İngilizce'de uygulanan 2019-YDS/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Öte yandan ÖSYM, YDS/3 adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ile cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevaplarını da internet sitesi üzerinden yayımladı.
Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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