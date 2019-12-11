YDS sonuçları açıklandı! YDS/3 sınav sonucu sorgulama

YDS sınavı 2020 ne zaman? ÖSYM, 2019 yılının son günlerinde YDS/3 sınav sonucunu adaylara sundu. YDS 2020 ise Mayıs ayında gerçekleştirilecek. YDS sınav sonucu nasıl öğrenilir? 2019 YDS/3 sınav sonucu...

YDS/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, resmi internet adresinde yaptığı açıklama ile yabancı dil seviye tespiti adına giriline YDS sınavına dair sonuçları açıkladığını bildirdi. Buna göre:

''01 Aralık 2019 tarihinde ingilizce dilinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına(2019-YDS/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Aralık 2019 tarihinde saat 11.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.'' ifadeleri yer aldı.

2019 YDS/3 SONUCU SORGULAMA...

SINAV CEVAP KAĞITLARI PAYLAŞILDI

Öte yandan adayların cevaplarını ve olması gereken doğru şıkların yer aldığı sınav cevap kağıtları da adayların erişimine sunuldu.

01 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(2019-YDS/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Aralık 2019 tarihinde saat 11.55'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.