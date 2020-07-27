YDT Türkiye birincisi Niğde'den çıktı

NİĞDE Fen Lisesi öğrencisi Eren Şen, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nda (YDT) Türkiye birincisi oldu.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, YDT'de Türkiye birincisi olan Eren Şen'i makamında ağırladı. Üzerinde emeği olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür eden Şen, Bu başarı çok çalışmanın ürünü. Emeğimin karşılığını aldığımın kanaatindeyim. Herkesin kendi çalışma yöntemini bulması lazım. Ben kendiminkini bulduğum için başarılı olduğum kanaatindeyim. Elektrik ve elektronik mühendisliği okumak istiyorum? diye konuştu.

Eren Şen'in öğretmen annesi Naile Şen ise oğlunun çocukluğundan beri planlı ve programlı şekilde çalıştığına değinerek, Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerine teşekkür ederim. Tüm okullara mutlulukla, sevgiyle gitti. Öğretmenlerimiz büyük emek verdi ve emeklerinin karşılığını aldılar? dedi.

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ise Niğde'nin geçmişten bu yana eğitim ve öğretim konusunda hep aydınlar kenti olarak anıldığını vurgulayarak, Üniversite sınavında biz aydınlar kenti olmayı sürekli tescilledik. Geçtiğimiz yıllarda bir öğrencimiz Türkiye birincisi olmuştur. Biz her sene bir birinci çıkaracağız diye beklerken, sağolsun Eren Şen öğrencimiz bize bu huzuru yaşattı. Kendisine teşekkür ederim. Bizleri gururlandırdı. Dilde Türkiye birincisi, TYT'de Türkiye 6'ncısı, sayısalda da Türkiye 21'incisi olarak bizi gururlandırdı, ilimizi gururlandırdı? dedi