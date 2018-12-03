Ydü Hastanesi'nde kalp nakli artık mümkün

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:45



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:45

Ydü Hastanesi'nde kalp nakli artık mümkünYAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi (YDÜ), ileri kalp yetmezliği hastaları için kalp nakli gerçekleştirmek üzere rushatlandırıldı. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kalp Nakil Merkezi basın toplantısı ile tanıtıldı.YDÜ tarafından düzenlenen basın toplantısı ile insan hücre, doku ve organ nakli ile ilgili kuralları düzenleyen yasa uyarınca rushatlandırılan YDÜ Hastanesi'nde, uluslararası standartların tümüne uygun olarak hazırlanan Kalp Nakil Merkezi'nin kurulduğu açıklandı. Bir yıl kadar önce YDÜ Hastanesi'nde oluşturulan İleri Kalp Yetmezliği Merkezi'nin ardından hayata geçirilen Kalp Nakil Merkezi'nde, ileri kalp yetmezliği hastalarının, uygun donör bulunması halinde kalp nakilleri gerçekleştirilebilecek.Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda sırasıyla, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu, Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı ve İleri Kalp Yetmezliği Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kemal Günsel, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve Kalp Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Balcıoğlu, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanları Doç. Dr. Barçın Özcem ve Uzm. Dr. Ali Önder Kılıç, kalp yetmezliği, kalp nakli, ülkemizdeki nakil süreçleri ve nakil için gerekli olan organ bağışı konusunda birer konuşma yaptı.'KKTC VATANDAŞI ARTIK KAP NAKLİ İMKANINA SAHİP'Basın toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen, 'Bugünkü basın toplantısını, Türkiye Cumhuriyeti dahil hiçbir ülkede kalp nakli olma şansı bulunmayan KKTC vatandaşı ülke insanımızın, bundan böyle bu olanağa, hastanemizdeki Kalp Nakil Merkezi'nde sahip olduğunu sizlerle paylaşmak için düzenlemiş bulunuyoruz' dedi.Kalp naklinin diğer operasyonlardan farklı olarak bu alanda uzmanlık gerektirdiğini dile getiren Başhekim Uzm. Dr. Erkmen, 'Bu konuda uzman bir ekibin koordineli bir şekilde çalışması, aynı zamanda nakil yapılacak hastanenin de rushatlandırılmış olması gerekmektedir. YDÜ Hastanesi'nde 2-3 yıldır rushatlandırma konusunda gerekli tüm yasal prosedürler yerine getirildi. Yaklaşık bir ay önce de adada, kalp nakli konusunda rushatlandırılmış merkez haline geldik' diye konuştu.ÖNCEDEN MÜDAHALE ŞARTKalp yetersizliğinin, birçok kanser türünden daha ölümcül bir hastalık olduğunu söyleyen Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, 'Tanı konduktan sonra 5 yıl içerisinde hastaların yarısı, son aşamadaki hastalarda ise 1 yıl içerisinde 4'te 3'ü kaybediliyor. Hastalara bu aşamaya gelmeden önce müdahale edilmesi gerekiyor. Tanının ardından uygulanan yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi gibi yöntemlerle hastalığın ilerleyişi durdurulabiliyor. Dirençli kalp yetersizliği bulunan hastalar hastane ortamında yaşamaya zorunlu kalıyor, bu noktada ise sığınılabilecek son liman kalp naklidir' dedi.Nakil işleminden sonra organın vücudu reddetmemesi için birtakım güçlü ilaç tedavilerine başlanması ve hastanın enfeksiyondan korunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Duygu, bunun için nakil işlemlerinin hekim deneyimi ve teknik alt yapısı güçlü merkezlerde gerçekleşmesinin önem taşıdığını, YDÜ Hastanesi'nin ise bunu yapabilecek güçte bir hastane olduğunu söyledi.'KALP NAKİL HASTALARINA HİZMET VERMEYE HAZIRIZ'Hizmete girdiği tarihten bu yana teknik alt yapısı ve cerrahi ekip deneyimi sayesinde her açık kalp ameliyatının başarı ile gerçekleştirildiği YDÜ Hastanesi'nden, tıbbi gerekçelerle yurtdışına hasta sevk edilmediğini ifade eden Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu, bugüne kadar yasal alt yapısının hazır olmaması sebebiyle dokunulamayan grup olan nakil hastalarına da artık bu hizmeti vermeye hazır olduklarını kaydetti.Bugüne kadarki süreçte KKTC'den yurtdışına organ gitmesine rağmen ülke insanının Türkiye'de dahi nakil programlarına dahil olamadığını belirten Prof. Dr. Sanisoğlu, bugünden itibaren ise YDÜ Hastanesi Kalp Nakil Merkezi'nin kalp yetmezliği hastalarına vereceği hizmetlerin bu açığı kapatacak olması açısından önem taşıdığını ifade etti.'HASTALARININ TÜM TETKİKLERİ DR. SUAT GÜNSEL FONU TARAFINDAN KARŞILANIYOR'Bugün İleri Kalp Yetmezliği Merkezi'nde 100'ün üzerinde hastanın düzenli olarak takip edildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kemal Günsel ise, bu hastaların ekokardiyografi, kalp pili kontrolleri ve laboratuvar tetkiklerinin tamamının Dr. Suat Günsel Fonu tarafından karşılandığını belirtti.(Tür: İstanbul)