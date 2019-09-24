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YDUS cevap kağıtları erişimde

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS) cevap kağıtları sınava giren adayların erişimine açıldı.

24.09.2019 10:22YDUS cevap kağıtları erişimde
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS) cevap kağıtları sınava giren adayların erişimine açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Aralık'ta uygulanan YDUS cevap kağıtlarının görüntüleri, aday yanıtları ve soruların doğru cevapları, adayların inceleyebilmeleri amacıyla yayımlandı.
Sınava giren adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kağıtlarını ve doğru yanıtları görebilecek. Adaylar, 10 gün boyunca söz konusu internet sitesi üzerinden cevap kağıtlarını inceleyebilecek.
Ayrıca adaylar, soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan pencerede soru kökünü, seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile soruya kendilerinin verdikleri yanıtı görebilecek.

Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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