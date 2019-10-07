YEDAŞ'ta gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

İş sağlığı ve güvenliğini kültür olarak benimseyen ve tüm süreçlerinde uygulayan YEDAŞ'ta gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.



Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş(YEDAŞ), İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen tatbikat, Şirket Genel Müdürlüğünde yangın alarm sirenlerinin çalması ile başladı. Tatbikatta oluşturulan senaryo çerçevesinde ilgili birimlerin sorumlulukları, toplanma yerleri, müdahale birimleri ve olayın meydana geldiği ilk andan itibaren öncelik sırasına göre yapılması gerekenler, iletişimin nasıl sağlanacağı, Şirketin üstleneceği görevler değerlendirildi.



300'ü aşkın şirket çalışanları daha önceden eğitimlerini aldıkları tüm uygulamaları hayata geçirdi. Tatbikat esnasında söndürme, koruma, kurtarma, ilk yardım, çevre emniyet ekipleri, görevlerini eksiksiz yerine getirerek tatbikat gerçekleştirildi. Genel Müdürlük binasında çalışanlar 4 dakika 12 saniye içerisinde tahliye edilirken İtfaiye Daire Başkanlığı, sivil savunma afet kuralları çerçevesinde sürenin başarılı olduğunun altını çizdi.



İtfaiye Daire Başkanlığı, Eğitim Sorumlusu Mehmet Aşıkoğlu önceden çok sayıda olan acil hat numaralarının '112 acil servis' çatısı altında toplandığını, uygulamanın yıl sonunda Türkiye genelinde hayata geçirileceğini, böylece acil durumlar karşısında ilgili kurumların bir noktadan harekete geçirileceğini vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA