Haberler » Ekonomi » YEDAŞ'tan açıklama - Ekonomi

YEDAŞ'tan açıklama

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 'çalışanlarının işine son verdiği' iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

30.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:01 YEDAŞ'tan açıklama
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 'çalışanlarının işine son verdiği' iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

YEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Şirketimiz bölgesinde bulunan tüm müşterilerine en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını var gücüyle yürütmektedir. Artan enerji talebi genişleyen sorumluluk alanı ve yeni yatırımlarla Şirketimiz her alanda büyümektedir. Buna paralel olarak en değerli kaynağımız çalışan sayımız da her yıl artmaktadır. Şirketimiz hizmet kalitemizin artırılması ve tüketicilerimize kaliteli, kesintisiz bir hizmet sunabilmek, bölge ekonomisine ve bölge halkına istihdam sağlamak adına azami gayret göstermektedir. 2020 yılı için planlanan çalışan sayısı da ihtiyaca binaen önemli derecede artacaktır. Bazı medya organlarında çıkan 'YEDAŞ çalışanlarının işine son vermiştir' istinaden şirketimiz açıklama yapma ihtiyacı duymuştur ki bu haberler doğruyu yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:44   Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir... - Ekonomi
14:41   Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli otomobil için gönüllü - Ekonomi
14:40   Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi
14:39   Matlı: "Bursa sorumluluk alırsa hakkıyla yapar" - Ekonomi
14:36   Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor - Ekonomi
14:36   İnteraktif konsepti ile 500 bin TL ödül dağıtacak - Ekonomi
14:05   Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu - Ekonomi
13:46   Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu - Ekonomi
13:20   İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak - Ekonomi
12:55   Kanal İstanbul'a itiraz kuyruklarının konuşulduğu sırada Cumhurbaşkanlığı'ndan video geldi - Ekonomi
30.12.2019 14:54:23