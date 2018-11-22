Yedaş'tan Öğretmenlere Çiçek

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Havza
'da öğretmenlere çiçek dağıtıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, YEDAŞ Bölge Müdür Vekili ve başmühendis Serkan
Eray, elektrik mühendisi Sıla
Efsun Koca, harita mühendisi Bilgehan Say ile elektrik teknikerleri Onur Say ve Yunus Çolkaoğlu, Karşıyaka
İlkokulunu ziyaret etti.
Eray, kurumsal olarak öğretmenlerle bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirterek, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
, bu vatanı emanet edeceğimiz nesillerin çağdaş, eğitimli, ilim ve irfan dolu nesiller olmasını istemekteydi. Bu uğurda fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise Eray ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Havza'da 680 öğretmen görev yapmakta. Bir öğretmen olmanın vermiş olduğu sorumluluk ve bilinç ile gerektiğinde kendi çocuklarını ihmal ederek geleceğimiz olan çocukların eğitimi için çalışan tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Eray ve beraberindekiler Sağlam ve öğretmenlere çiçek takdim etti.
Havza
22 Kasım 2018 Perşembe 14:35