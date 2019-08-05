Yedek astsubay başvurusu nasıl yapılır? Yedek astsubay başvurusu kimler yapabilir?

Yedek astsubaylık, yeni askerlik sistemi ile birlikte hayata geçirilen yeni bir uygulama. Ve kısa sürede çok büyük bir ilgi gören yedek astsubaylık için 9 bine yakın kişinin başvurduğu söylendi. Yedek astsubay olmak isteyenler, başvuru detaylarını araştırıyor. Süresi uzatılan yedek astsubay başvuru süresi nedir? Yedek astsubay başvurusu nasıl, nereden ve kimler yapabilir detayları ile haberimizde.

YEDEK ASTSUBAYLIĞA NASIL BAŞVURULUR?

Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara yönelik başvuru işlemleri e-devlet ve askerlik şubelerin aracılığıyla yapılıyor. Yedek subay ve yedek astsubaylık hakkına sahip olanlar arasından 2019 yılında silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, temmuz ayı içinde yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yaptı.

YEDEK ASTSUBAY BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİYOR?

Bedelli askerlikten yararlanmak istemeyen yükümlülere ise çeşitli seçenekler sunuluyor. Lisans ve üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanınırken meslek yüksek okulu mezunlarına ise yedek astsubaylık hakkı veriliyor. Lisans ve üstü mezunlar da yedek astsubaylık uygulamasından faydalanabiliyor.

YEDEK ASTSUBAY BAŞVURU SON SÜRESİ NEDİR?

Yapılan son dakika açıklamasında, yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

2019 yılında sevke tabi olup yoklaması bulunan gençler ise 31 Ağustos 2019 tarihine kadar e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.