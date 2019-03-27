Yedek Parça İçin Gitti, Kombici Görünce Dolandırılacağını Anladı

Kaynak: İHA

İzmirli oto servis işletmecisi Hıdır Yıldırım, bir otomobile parça gerektiği için internetten iletişime geçtiği firmanın İstanbul adresin gittiğinde, kombi tamircisi görünce dolandırılacağını anladı. Bugüne dek kendisini 10 kez dolandırılmaya kalktıklarını belirten Yıldırım, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.İzmir'de yaşayan 12 yıllık oto servis işletmecisi Hıdır Yıldırım, dolandırılmaya çalışıldığını ilginç bir şekilde fark etti. Bir otomobile parça gerektiği için internetten araştırma yapan, iletişime geçtiği firmanın sürekli isim değiştirdiğini gören Hıdır Yıldırım, durumdan şüphelenerek soluğu İstanbul'da aldı. Sitede yazan adrese giden Yıldırım, burada oto yedek parçacısı değil bir kombi tamircisi olduğunu görünce dolandırılacağını anladı. Bugüne dek kendisini 10 kez dolandırılmaya kalktıklarını ancak hiçbirinin başarılı olamadığını söyleyen oto servis işletmecisi, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.Her aramasında firma ismi değiştiYaşadığı olayı anlatan Yıldırım, "Araba parçası ihtiyacımız oldu. İnternet sitesine girdim, karşıma bir firma çıktı. Aradım, bana 6 bin TL dolayında bir rakam verdi. Parçanın piyasa değeri aslında 10 bin liraydı. Ertesi gün parçayı almak için siteye bir daha girdiğimde firma isminin değiştiğini gördüm. Hafızamda yanlış kaldı diye düşündüm. Şahsın konuşmalarından ve bir anda yaptığı yüzde 25 indirimden şüphelendim. Hem parçayı almak, hem de dükkanı yerinde görmek için İstanbul'a gittim. İnternet sitesinde yazan adrese gittiğimde, herhangi bir parçacı olmadığını öğrendim. Onun yerine kombi tamircisi ile karşı karşıya kaldım. 6 bin lirayı verip araba motoru yerine kombi peteği alacaktım az kalsın. Numarayı aradım ama telefon kapalıydı. Firmayı yeniden internetten arattığımda bu kez farklı bir isim karşıma çıktı. Bir süre sonra şahsı WhatsApp'ta çevrim içi görünce başka bir müşteri gibi aradım. Piyasa değeri 15 bin lira olan parça için yine 6 bin lira istedi. Biraz indirim istedim, bu kez de 'sen yabancı değilsin, 4 bin 500 olur' dedi. IBAN numarasını istedim, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi."Dolandırıcıları çekme yeteneğim var"İnsanların internetten alışveriş yaparken daha dikkatli olmalarını tavsiye eden Yıldırım, "Dolandırıcıları çekme yeteneğim var galiba. Bu 10. dolandırıcılık vakam. Hep beni buluyorlar, beni bulunca da mesleği bırakıyorlar. Çünkü onları meslekten soğutuyorum. Bir türlü başarıya ulaşamıyorlar, en sonunda ağlayarak kaçıyorlar. Bu şahsın sitesine girdiğimde ismini yine değiştirmiş ama tıkladığınızda sitenin kapalı olduğunu gördüm. Sitesini kapatmış. Tüm dolandırıcılara sesleniyorum; bırakın yakamı" diye konuştu. - İZMİR