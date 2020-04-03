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Yedek parçası için aynı marka aracı çekiciyle çaldılar

Adana'da kaza yaptıkları otomobilin yedek parçasına para vermemek için, aynı model başka bir aracı çalan 2 arkadaş, tamirhanede çaldıkları araçtan parça sökerken yakalandı.

03.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:06
Yedek parçası için aynı marka aracı çekiciyle çaldılar
Adana 'da kaza yaptıkları otomobilin yedek parçasına para vermemek için, aynı model başka bir aracı çalan 2 arkadaş, tamirhanede çaldıkları araçtan parça sökerken yakalandı. Mahkemeye çıkan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Mart Pazartesi günü Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet İ. (21) ve Zakir Ö. (20), kendilerine ait otomobille kaza yaptı. Araçta büyük maddi hasar oluşunca yedek parça parası vermek istemeyen 2 arkadaş, çekiciyle Mustafa Y.'nin (47) evinin önünde bulunan otomobili çaldı.

Sabah aracının çalındığını fark eden Mustafa Y. de polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen polisler, çekicinin plakasını tespit ederek şüphelilerin kimliklerini saptadı.

Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan oto tamirciye giden ekipler, Ahmet İ. ve Zakir Ö.'yü çaldıkları otomobilin parçalarını sökerken yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından çıkardıkları nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 2 zanlının Mustafa Y.'den çaldıkları otomobili çalma anları güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, 3. Sayfa
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