Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle "Ramazan'a Vefa Yakışır" diyerek Ramazan çalışmalarını erkene aldı.

06.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:17
Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı
Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle "Ramazan'a Vefa Yakışır" diyerek Ramazan çalışmalarını erkene aldı.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yardımseverler ile muhtaç aileler arasında köprü olan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. 'Ramazan'a Vefa Yakışır' diyerek tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle bu yıl Ramazan ayı yardım çalışmalarını erkene alan dernek, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıracak.

Biz Bize Yeteriz diyerek Vefa Sosyal Destek Grubu ile organize olarak sürdürülen yardım çalışmalarında gıda kolisi dağıtımı, evlere iftar yemeği dağıtımı, sebze meyve paketi dağıtımı ve korona virüse karşı hijyen paketi dağıtımı yapılacak. Yardım çalışmaları Türkiye'nin yanı sıra insani krizlerin hüküm sürdüğü Arakan, Yemen, Suriye ve Gazze'de de yapılacak.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği rahmet ve bereket iklimi olan Ramazan ayını birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde "biz bize yeteriz" diyerek, el ele gönül gönüle paylaşarak geçirmeyi hedefliyor. Dernek Başkanı Mustafa Bulut, "Ramazan'a Vefa Yakışır" diyerek başlatmış oldukları projeyle korona virüs nedeniyle bu yıl Ramazan ayı yardımlarını öne alarak çalışmaya başladıklarını belirtti. Bulut, başta Türkiye olmak üzere Yemen, Suriye, Arakan ve Gazze'de de yardım çalışmaları yapılacağını söyledi.

Bulut, "Başı Rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında paylaşınca bereketlenen sofraların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi birçok aile evden çıkamamaktadır. Milleti olarak birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri de atlatacağımıza inanıyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu ile organize bir şekilde çalışarak evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, hasta ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç duydukları yardımları ulaştırıyoruz. Proje kapsamında gıda kolisi dağıtımı (120 TL), evlere iftar yemeği dağıtımı (kişi başı 15 TL), Sebze-meyve paketi dağıtımı (50 TL), korona virüse karşı tedbir amaçlı dağıttığımız hijyen paketi(50 TL) şeklinde olacaktır. Tüm halkımızı bu olağanüstü günlerde birlik ve beraberlik duygusu içerisinde dayanışma ve yardımlaşmaya davet ediyoruz. İçerisinden geçtiğimiz bu zor günlerde, hayırseverler halkımıza ve bağışçılarımıza yardım ulaştırdığımız, yüreklerine iyilikle dokunduğumuz aileler adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Kayseri'de bulunan yaralı balık kartalı, tedaviye alındı - Haber 15:58: Başkan Akın ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor - Haber 15:58: BALIKESİR Burhaniye'de arıcılardan uygulama yapan polislere ballı destek - Haber 15:58: BURSA Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü - Haber 15:58: ORDU Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyor - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber