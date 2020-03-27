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Yedi Başak'tan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan başta 65 yaş üzeri yaşlılar olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor.

27.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:29
Yedi Başak'tan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan başta 65 yaş üzeri yaşlılar olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve etkisini gün geçtikçe artıran yeni tip korona virüse karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Türkiye , virüsün olası etkilerine karşı her alanda tedbirler almaya ve bu tedbirleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu tedbirlerin başında da insanların sokağa çıkmamaları, evlerinde kalmaları gelirken, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği çalışmalarını hızlandırdı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, başta 65 yaş üzeri yaşlılar olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi ulaştırmaya devam ediyor. Sokağa çıkmanın riskli olduğu bu günlerde gıda ve hijyen paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyualan günlerde vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebiyle Ramazan çalışmaları kapsamında yurt içinde yürüttüğümüz yardım çalışmalarını öne aldık. Bu kapsamda evde bakıma muhtaç ailelere ve yaşlı ailelere gıda kolisi ile hijyen paketlerinin dağıtımına başladık. İçinde bulunduğumuz bu günler birlik ve beraberliğin en çok önem arz ettiği günlerdir. El birliği ile bu günleri de aşacağız inşaallah. Derneğimiz yıl boyunca 3 kıta 20 ülkede insani yardım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Salgının kol gezdiği bu günlerde dernek gönüllülerimizle beraber gerekli tedbirleri alarak sistemimizde kayıtlı olup takibini yaptığımız ailelere hijyen paketi dağıtıyoruz. Korona virüsün ülkemizde etkisini artırdığı bu günlerde özellikle yaşlılarımızın sokağa çıkmamaları hayati önem taşıyor. 'Vakit Vefa Vakti' diyoruz. Siz evinizde kalın biz ihtiyaçlarınızı evinize getirelim. Millet olarak içerisinden geçtiğimiz bu zor günler yaşlılarımıza vefa göstermek için iyi bir fırsat sunuyor toplumun tüm kesimlerine. Vatandaşlarımızdan ricamız zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları, temizliğe daha çok dikkat etmeleri ve sosyal mesafeyi korumalarıdır. Tedbir bizden, takdir Allah'tandır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Bulut, Türkiye, Wuhan, Güncel

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