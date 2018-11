Yedi Başak'tan Yemen'e Yardım Eli

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:07



Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, STK 'ların desteği ile Yemenli mazlumlara yardım elini uzatıyor.İnsanlığa Rahmet Derneği Başkanı Dr. Mohammed Alsoudi, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ni ziyaretinde Gaziantep 'te bulunan STK temsilcilerine ve basın mensuplarına, Yemen'de yaşanan dramı anlattı.Dr. Mohammed Alsoudi, "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Türkiye 'de ilk elimizden tutan dernekti bize ilk yardımı Yedi Başak gönderdi. Gelen sınırlı yardımları tüm ülke genelinde açlıktan zafiyet geçiren çoçuklara ulaştırmak istiyoruz. Ülkemize de ki ablukadan dolayı yardım faaliyetleri zor ve zahmetli devam etmekte ve Yedi Başak, topladığı yardımları bizlere göndererek muhtaç ve mazlumlara, Türk halkının iyilik severliğini taşıyor. Yedi Başak aracılığı ile tüm Türkiye ve Dünya'ya çağrıda bulunuyoruz ; insanlarımız açlıktan ölüyor ve Dünya'nın en hayırsever, dost ve kardeş, Türk halkından insani yardım talep ediyoruz" dedi.İç savaşın gidişatına değinen Dr. Mohammed Alsoudi Yemen genelinde ki çatışmalarda ölen ve yaralananların sayısı 65 bini geçerken yaşamını kaybedenlerden 16 bini sivil. Yemen'deki insani yardım planını finanse etmek için 3 milyar dolara ihtiyaç olduğunu ifade etti.Alsoudi, "Şu ana kadar bu meblağın az bir kısmı, Yemen için toplanabildi. Ayrıca, iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor" şeklinde konuştu. Dr. Mohammed Alsoudi, " Irak ve Suriye 'de yaşanan krizlerin üzerinde odaklanıldığı bir sırada Suud rejimi 26 Mart 2015'te Yemen topraklarına karşı karadan ve havadan geniş çaplı taarruz başlattı. Bu tecavüz o günden beri aralıksız sürüyor. Yemen milletine dayatılan bu savaşta şimdiye kadar binlerce masum insan hayatını kaybetti, on binlercesi yaralandı ve milyonlarca Yemenli mülteci durumuna düştü. Yemen, Güneybatı Asya bölgesinde yer alan ve Arabistan yarımadasının güneyinden bu ülke ile komşu olan bir Arap ülkesidir. Yemen'in nüfusu 27 milyon ve başkenti de Sana'dır. Yemen kuzeyden Arabistan, güneyden Babul Mendeb, batıdan Kızıldeniz ve doğudan Umman ve Fars körfezi ile komşudur. Yemen'in iki önemli kıyısı bulunuyor. bu kıyılardan biri, batıda Kızıldeniz sahilleri ve güneyde Arap denizi kıyılarıdır. Yemen'in ayrıca bir kaç adası da bulunuyor ki bu adaların en önemli olanları Arap denizinde Saktara ve kızıldeniz'de Haniş adalarıdır. Yemen 1990 yılına kadar uzun yıllar Kuzey ve Güney Yemen olmak üzere ikiye bölünmüştü. 1990 yılında varılan bir anlaşma ile iki ülke birlik oldu ve Yemen Cumhuriyeti kuruldu. Yemen'in yıllık gayri safi milli hasılası dünya bankasının 2012 raporuna göre bin 70 dolar kadardır ki buna göre de Arap ülkeleri arasında en yoksul ülke ve dünyada en yoksul ülkelerden biri sayılır" ifadelerini kullandı.Alsoudi, "Bu gerçekler doğrultusunda 2014 sonlarında Yemen'de İran desteğiyle Husi grupları ayaklandı ve darbe girişiminde bulundular. Başkent Sana'yı işgal ettiler. Kral Selman 2015 Ocak ayının sonunda tahta çıkınca Yemen'deki Husi militanlarının işgaline sert tepki verdi.Bir koalisyon gücü oluşturdu ve İran destekli Husi militanlarına yönelik operasyon başlattı. Ali Abdullah Salih Arap baharı döneminde Suudi Arabistan 'la birlikte hareket ediyordu. Başkanlığı bıraktıktan sonra kontrolündeki silahlı güçlerle birlikte Husi militanlarının yanında yer aldı. Son süreçte ise saf değiştirdi. Bunun bedelini de canıyla ödedi. Husi militanları Ali Abdullah Salih'i öldürerek Suudi Arabistan'a bir mesaj verdi. Yemen'de 10 bin civarında Husi yaşıyor. Bu Husilerin, 100 bin civarında silahlı milisi bulunuyor. Husiler ellerinde bulunan bölgedeki Yemenlileri açılık ve sefalete mahkum ettiler. 1 milyon Yemenlinin nüfus kayıtlarını sildiler ve demografik yapıyı degiştirdiler. Arabistan ve Yemen'in ortak sınır bölgelerinde petrol bulunması iki ülke arasındaki sürtüşmeleri daha da tırmandırdı ve Suud rejimi bu gelişmenin ardından sürekli Yemen'in petrol zengini bölgelerini kendi topraklarına ilhak etmek için fırsat kollamaya başladı. Aslında Yemen'in iç çatışmalarında hangi taraf zafer kazanırsa pratikte Kızıldeniz'in petrolünü Hint okyanusu üzerinden Asya kıtasına ulaştıran güzergahın kontrolünü kendi elinde bulunduracaktır. Suud rejimi ise Yemen'in stratejik konumunun bilincinde olmakla beraber son onyıllarda sürekli Yemen'in siyaset ve iktidar arenasına musallat olmaya çalıştı. Suud rejimi siyasi müdahaleleri ve hatta askeri müdahale yoluyla Yemen'de iktidarın başında olan yönetimi Riyad 'ın kölesi yapmak istiyor. Aslında Arabistan'ın Yemen topraklarına askeri tecavüzü ile ilgili anlaşma, Yemen'in istifa eden kaçak Cumhurbaşkanı Mansur Hadi, Eylül 2014'te tüm Yemenli grupların ve akımların imzaladığı barış ve katılım anlaşmasını kabul etmeyi reddederek istifa etmesi ve Sana'dan Aden'e kaçması ve bu kentte kendince bir hükümet kurmasından sonra gündeme geldi. Mansur Hadi'nin bu hareketi pratikte Yemen'i Sana ve Aden başkentli iki bölgeye böldü, fakat bu hareket Yemen milleti ve Yemenli siyasi grupların muhalefeti ile karşılaştı. Yemen halkı hatta Aden kentinde Mansur Hadi aleyhinde protesto eylemleri düzenledi ve Arabistan'a olan bağımlılığını kınadı. Bu süreçte ilginçtir ki bazı Arap ve Batılı ülkeler de büyükelçiliklerini Sana'dan Aden'e taşıdı. Bu ülkelerin arasında Yemen'i parçalamaya çalışan Arabistan, Katar ve BAE de vardı. Mart 2015'te Arabistan rejimi Yemen'in istifa eden ve kaçan Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin sözde talebi üzerine Yemen'e karşı geniş çaplı askeri saldırı başlattı ve bu süreçte bazı Arap ülkelerden oluşan bir ittifak kurdu ve bazı Batılı devletlerin de desteğini arkasına aldı. Yemen sağlık bakanlığı sözcüsü Arabistan'ın Yemen topraklarına saldırılarında şimdiye kadar 28 bin Yemenli vatandaşın hayatını kaybettiğini veya yaralandığını açıkladı" ifadelerine yer verdi.Dr. Mohammed Alsoudi, Türkiye'nin yardım noktasındaki hassasiyetini tüm dünyanın bildiğini söyleyerek, "Ne yazık ki yapılan yardımlarda artık yapılmıyor. Türkiye'nin dünyada ki mazlumlara karşı tutumunu bilmeyen yok. Dünyanın her yerinde ki mazlumlara sahip çıkıyor. Türk halkının insani yardımda eşi benzeri yok. Türk halkı Yemenlileri ölümle baş başa bırakmayacaktır. Bizi başkalarına muhtaç etmeyin. Bize kapısını açan herkese, özellikle Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP